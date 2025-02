L’Ajuntament d’Alzira reconeix les falles més responsables mediambientalment

L’Ajuntament d’Alzira convoca la primera edició dels Premis a les Falles amb Més Responsabilitat Ambiental. Este guardó reconeixerà l’adopció de mesures de respecte a la convivència veïnal i al medi ambient en les comissions falleres.

L'alcalde d’Alzira, Alfons Domínguez, responsable de la secció d’Emergència Climàtica i Transició Ecològica de l’Ajuntament ha declarat: "Les Falles d’Alzira vertebren una gran part de la població d’Alzira, a través de les 34 comissions que tenim, a més, la qualitat i la passió amb la qual els nostres fallers i falleres viuen esta festa han fet que Alzira siga un referent faller per al turisme. Volem aprofitar esta circumstància, per això convoquem estos premis, per tal que el missatge de respecte al medi ambient i al civisme arribe i tinga un impacte sobre la ciutadania que conviu i gaudix amb la nostra festa emblemàtica”

Els premis tenen dos modalitats, dotades amb 1.500 € cadascuna. D’una banda, el Premi a la Falla Més Ecològica i Sostenible, que valorarà el monument faller que haja pres millors mesures de respecte al medi ambient i, d’altra banda, el Premi a la Comissió Fallera Més Verda i Cívica, que valorarà l’adopció d’una sèrie de mesures, tant en el casal com en el desenvolupament de la festa, que ajuden a mantindre una convivència respectuosa amb el veïnat i a respectar el medi ambient i l’entorn urbà pròxim. A més, a les comissions se les reconeixerà amb una insígnia dissenyada a l’efecte, en la qual ha col·laborat l’alumnat de l’escola Carmen Picó.

Inscripcions

Les bases es poden consultar en el web municipal i les comissions falleres que hi vullguen participar, es podran inscriure mitjançant una instància general en les oficines de la Clau o telemàticament fins al 14 de març inclusivament.

Mitjançant este concurs es vol fomentar l’adopció lliure d’un seguit de mesures relacionades amb el respecte al medi ambient i la convivència respectuosa del barri, i integrar-les així en el desenvolupament normal del disseny del monument i les activitats festives dutes a terme per les mateixes comissions falleres.

Les Falles tenen un gran suport social al nostre municipi, tal com es va reflectir al cens que la Junta Local Fallera va fer l’any 2024 i en què es va superar per primera vegada els 8.000 fallers i falleres censats, la qual cosa representa un 17,5% de la població total d’Alzira. L’elevada popularitat i la qualitat de les Falles d’Alzira han impulsat una projecció important de la festa en tota la Ribera i en comarques del voltant, fet que ha posicionat la festa fallera d’Alzira com un esdeveniment de gran atractiu turístic que suposa una alternativa molt vàlida per als visitants que busquen viure la festa fallera sense patir les conseqüències de la massificació de turistes que rep el Cap i Casal.