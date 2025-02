El Alzira FS pierde su racha en Lugo sin que ello afecte a la clasificación

Por segunda vez en la temporada, un colista fue verdugo del Family Cash Alzira FS. El Lugo batió 3-0 al conjunto alzireño, que perdió una gran oportunidad de acercarse a dos puntos del líder. Y es que no solo fue una mala jornada para el Family, sino también para el Betis, que perdió 5-2 en Barcelona, el Málaga (0-3 contra O Parrulo, que sigue la remontada y ya entra en play-off), Entrerríos Zaragoza (que cayó 1-3 ante el Levante) y Melistar (batido 3-4 por el próximo rival de los ribereños, el Zambú Pinatar).

El conjunto alzireño salió con Manolo en la portería en detrimento de Fede. Durante toda la primera parte, los ribereños estuvieron percutiendo la portería de Raúl, que sacó un disparo a Álex Naranjo. Lechero envió otro junto al poste. Gus no encontró palos a la media vuelta. El guardamenta rival, incluso, le detuvo un disparo a Manolo, que avanzó hasta la frontal del área contraria y se animó a salir al ataque en numerosas ocasiones. La más clamorosa fue la de Humberto, que falló sin portero cuando el 0-1 parecía más claro que nunca. Y como dice el dicho, quien perdona, lo paga. En el último minuto del primer acto se pasó de una buena ocasión para el Alzira a, en la contra, verse sobrepasado por el rival: Iago Rodríguez marcó ajustado al poste desde lejos y abrió el marcador.

A los cuatro minutos de la segunda parte, a la salida de un córner, Brunito entró desde atrás y remató solo dentro del área el 2-0. Si en la primera parte, el Lugo ya se defendía de los ataques valencianos, con el marcador tan a favor todavía se encerró más atrás. Ya en el tramo final, con Rubi como portero jugador, Miguel puso la puntilla con una vaselina e incluso Álex Naranjo salvó el cuarto sobre la línea de gol.

«De todas las maneras»

El técnico alzireño, Braulio Correal, no quiso poner excusas. «Teníamos la plantilla al completo y no caben. Hicimos una buena primera parte. En la segunda, lo intentamos de todas las maneras, pero en los metros finales no estuvimos acertados. Si hubiésemos conseguido un gol, nos habríamos metido en el partido, pero no fue así», concluyó Correal.

El Family Cash deberá rehacerse del golpe con la segunda salida consecutiva. Tras el periplo gallego, el sábado visitará San Pedro del Pinatar. El partido se podrá ver por streaming.

