La falta de conserje en el IES Torís obliga al equipo directivo a asumir sus funciones

Los 630 alumnos del IES Torís llevan desde el pasado 8 de enero sin conserje. La persona que ocupaba el cargo dejó la plaza tras las vacaciones de Navidad y, desde ese momento, el equipo directivo se ha tenido que hacer cargo de sus labores, entre las que se encuentra abrir y cerrar las puertas del centro cada día. «Nos estamos haciendo cargo de sus tareas, por lo que estamos asumiendo una función que no nos toca», lamentan desde el centro, quienes añaden que «esto afecta gravemente la correcta atención a la comunidad educativa». Ante esta situación, el alumnado y el profesorado se manifestaron el pasado viernes ante las puertas del centro para denunciar la falta de personal subalterno, un hecho que llevan arrastrando desde hace varios años.

El equipo directivo señala que no es la primera vez que se enfrentan a un hecho de estas características, como ya informó este diario hace unos meses. «Ahora no tenemos conserje, pero, cuando lo tenemos, la situación no mejora, ya que si enferma o tiene una baja, seguimos sin tener suficiente personal», recalcan. Desde hace años, este instituto reclama a la Conselleria de Educación que se amplíe la plantilla, ya que sólo disponen de un conserje y un administrativo para los más de 630 alumnos que conforman el centro.

El IES Torís reivindica que se trata de «una situación insostenible». «La única persona a cargo de la administración debe gestionar no sólo las tareas administrativas del centro, sino también funciones que no son de su competencia», indican. Esto, en palabras del equipo directivo, supone un «sobreesfuerzo» para todo el personal del instituto, que se ve «obligado a hacer tareas que no les corresponden y que afectan a la calidad de la enseñanza y la convivencia escolar».

Ante esta situación, el alumnado y el profesorado no sólo reclaman la inmediata contratación de un conserje, sino también un refuerzo de la plantilla para garantizar «un ambiente de seguridad y bienestar». «Educación hace años que no ha resuelto este problema, a pesar de haber enviado reiteradamente, y curso tras curso, diversas comunicaciones desde el centro», explica el equipo directivo, que pide que se tomen las medidas necesarias para resolver esta situación.

Falta de personal

El centro lamenta la ausencia de personal, que apenas ha variado desde la creación del instituto. «Tenemos el mismo personal que hace 20 años, pero el centro ha aumentado. El número de alumnos no es proporcional a la plantilla que tenemos», afirman.

La Conselleria de Educación ha señalado a Levante-EMV que está convocada la adjudicación de esta plaza por Función Pública. «El plazo de solicitud terminó ayer, por lo que la adjudicación será en breve», explican. Sin embargo, el centro espera que la plantilla se amplíe para evitar que la situación se repita en un futuro. «Esperamos que las administraciones competentes hagan frente a este problema de manera inmediata, ya que el bienestar del alumnado y el buen funcionamiento del centro son fundamentales para garantizar una educación de calidad», concluyen.