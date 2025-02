Se presenta el IX Concurs d’Espardenyà d’Alzira

El diumenge 9 de març, la plaça del Regne acollirà la Festa de l’Espardenyà d’Alzira que inclou el que serà el IX Concurs Nacional que porta el nom de Francisco José García, impulsor de la recuperació d’esta recepta. Començarà a les 10 del matí i està organitzada conjuntament per la Regidoria de Festes de l’Ajuntament d’Alzira i Global Evemedia.

“Un any més arriba el moment de celebrem este concurs en el que donem a conèixer esta elaboració en homenatge de l’alzireny Francisco José Garcia i que l’any que ve arribarà al 10 aniversari. Hem d’agraïr a totes les empreses i entitats per ser part d’este dia de Festa”, ha recordat l’alcalde d’Alzira, Alfons Domínguez.

El concurs comptarà amb la participació de prop de 30 restaurants de tota Espanya i dal voltant de 25 associacions i entitats. Els participants es repartiran en dues zones:

• Els cuiners professionals, que participen per invitació del comitè organitzador, s’ubicaran a la plaça del Regne. Prepararan una espardenyà de 15 racions una d’elles per al tast cec del jurat i la resta es destinarà al repartiment entre els veïns i veïnes perquè puguen tastar cada preparació de manera gratuïta.

• La plaça del Mercat acollirà les espardenyaes de les més de 25 associacions, que participen fora de concurs. La seua participació és una peça fonamental per la consolidació d’esta gran festa gastronòmica.

Els ingredients (anguiles, conill, creïlles, ous, l’aigua...), seran subministrats pel comitè organitzador tant als cuiners professionals com als col·lectius.

L’Ajuntament continua amb l’aposta per este concurs culinari, sent el millor dotat econòmicament de la Comunitat Valenciana amb tres premis: el primer, de 3.000 euros, el segon de 1.500 euros i el tercer de 1.000 euros.

Per la seu part, la regidora de Festes, Gemma Alós, s’ha mostrat molt contenta de de celebrar un any més l’Espardenyà: “És un dia de festa amb el que volem aconseguir recuperar una recepta tradicional alzirenya, posar en valor les nostres senyes de identitat com fem també amb la reganya o l’arròs a l alzirenya. Convidem a tots els alzirenys i alzirenyes a vindre a gaudir d’esta jornada on poden vore a grans cuiners en directe, tastar esta elaboració o gaudir dels bons moments junt a les associacions festives”

L'alcalde ha recordat que, de cara a la propera edició s'estudiarà introduir alguna novetat, amb motiu del 10 aniversari i perquè estarà dins de la programació que es vol preparar per a commemorar el 750 aniversari de la mort de Jaume I.

El concurs compta amb la col·laboració de la Generalitat Valenciana, Diputació de València, Mancomunitat de la Ribera Alta, Family Cash, Cotonera Events, Global Omnium, Comunikar, Alzicoop i GMW Bioscience.