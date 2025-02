Enguany es licitaran les obres de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer al barranc de la Casella

L’alcalde d’Alzira, Alfons Domínguez, el regidor d’Urbanisme, Andrés Gómis, i els tècnics municipals d’Urbanisme i Medi Ambient, van acompanyar al president de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, Miguel Polo, i el tècnic responsable del projecte de remodelació del barranc de la Casella, Ignacio Valero, en una visita a la zona del barranc.

Al llarg de la jornada, des de l'àrea de Direcció Tècnica de la CHX, s’ha informat que s’estan ultimant diversos projectes que reduiran el risc d'inundació, ampliant el barranc de la Casella i dissenyant una millor confluència amb el riu Barxeta.

Durant 2025 es licitaran els primers treballs en els barrancs de Barxeta i de la Casella per a remodelar el barranc de la Casella des del Pont de Xàtiva fins al Xúquer. El projecte es troba ja en un estat molt avançat i s'espera tindre'l enllestit per a exposició pública abans d'estiu per a mamprendre les obres abans d’acabar l’any.

“Caminem junts pel bon camí, colze a colze amb la Confederació per a reduïr el risc d'inundació a Alzira i protegir la nostra ciutat i els que vivim ací”, ha explicat l’alcalde.

Al mateix temps els tècnics de la CHX han explicat l’actuació per a reubicar l’últim tram del riu Barxeta en la seua confluència amb el barranc de la Casella, per tal que este discórrega a favor del corrent, cosa que evitarà l’efecte presa de l’aigua i, per tant, la ralentització per l’entrada perpendicular.

Finalment, l'alcalde d'Alzira, Alfons Domínguez, ha mostrat als membres de la Confederació possibles actuacions futures tant al nord de la ciutat com al barranc de la Murta, així com reparacions necessàries o la reubicació del camí del barranc de la Casella, greument afectat per la dana, a una zona més alta.

Estes actuacions se sumen a les que es van explicar per part de la Generalitat la setmana passada, a l’entorn del pont de Xàtiva, per tal d'augmentar la cota d'altura, i així no desbordar-se.

“Es tracta de preparar la nostra ciutat per a millorar la “defensa” d’Alzira de cara a possibles inundacions, que, malauradament, cada vegada són més freqüents i extremes” ha argüit Domínguez.