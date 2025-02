Alzira celebra el Dia de la Dona amb una agenda repleta d'activitats

Alzira presenta hui les activitats programades amb motiu del Dia de la Dona, el 8 de març, un conjunt de propostes diverses que es duran a terme des d’este dissabte, 1 de març, i que es completaran als llarg dels mesos lectius amb tallers de prevenció i conscienciació de l’alumnat de tots els nivells en matèria d’igualtat.

Enguany, com a novetat principal, la Setmana de la Dona comptarà amb una exposició al carrer, Paraigües morats, com a símbol de protecció, unitat i compromís amb la igualtat, ubicada al tram per a vianants del carrer Hort dels Frares, i una aposta important per la formació en tots els nivells educatius.

Hui, l’alcalde de la ciutat, Alfons Domínguez, junt amb la regidora de Serveis Socials i Igualtat, Polítiques Inclusives i Habitatge, Amèlia Blanquer, i la cap de Serveis Socials, Vanesa Pla, han presentat en roda de premsa les activitats preparades amb motiu del 8M.

L’alcalde ha recordat que enguany es complixen 50 anys des de la primera commemoració per l'ONU en 1975 del Dia Internacional de la Dona. “En esta fita celebrem la lluita de les dones per la igualtat i el reconeixement dels seus drets, per a generar consciència sobre la importància de l'equitat. El feminisme és una causa viva, cal que continuem avançant en la consecució de la igualtat efectiva entre dones i hòmens. Sense feminisme no hi ha democràcia”.

Per la seua part, la regidora Amèlia Blanquer ha recordat que és una data per a la reflexió que no ha de quedar en un únic dia. En eixe sentit, la primera de les activitats plantejades, l'exposició Paraigües morats, que ja s’està ubicant al carrer Hort dels Frares, es presenta com “un símbol de protecció, dels drets de les dones, i la necessitat de continuar avançant en la construcció d'una societat més justa i igualitària. Que cada paraigua en esta exposició ens recorde que la igualtat és un dret, no un privilegi, i que el camí cap a una societat més justa requerix de l'esforç i la voluntat de tots i totes”.

Alzira celebra el Dia de la Dona. / Levante-EMV

Amb el lema de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, “Per totes les dones i xiquetes: drets, llibertat i empoderament”, s’han presentat totes les activitats que es portaran a terme a partir d’este dissabte. Com ha explicat la cap de Servei de Serveis Socials, Vanesa Pla, es tracta d’una proposta completa en què pren molta importància la formació de l’alumnat en tots els nivells educatius, a través de la programació dels tallers escolars per la igualtat i contra la violència sobre les dones per a este curs escolar. A més, com és tradició, el 7 de març al matí hi haurà la lectura del manifest institucional, amb acompanyament musical i a la vesprada, l’Ajuntament participarà en la manifestació organitzada pel col·lectiu 8M, Teatre, el Club de Lectura amb les Ulleres Lila, un Punt Violeta a la mascletà o exposicions són altres de les activitats a les quals, des de la Regidoria, es convida a participar a tota la ciutadania.

Programació

S’enllumenarà la façana de l’Ajuntament de color lila, de l’1 al 10 de març de 2025.

DILLUNS 1 DE MARÇ

Inauguració de l’exposició “Paraigües morats”, que romandrà fins al dilluns 10 de març en el tram per a vianants del carrer Hort dels Frares . Exposició impactant on es penjaran al voltant de 600 paraigües, amb guinardes de llum, per tal que la ciutadania puga gaudir del vistós espectacle i participar de l’acte reivindicatiu.

DIMECRES 5 DE MARÇ

A les 19.30 h, l’obra de teatre “Pendientes” de La Piadosa Creaciones, en l’auditori de la Casa de la Cultura. Es tracta d’un viatge emocional i estètic de rebusca dels orígens, que estimula l’empoderament de la dona. Acte gratuït obert al públic .

DIVENDRES, 7 DE MARÇ

A les 12 h, lectura de manifest en commemoració del Dia Internacional de les Dones a la plaça del Carbó, davant de l’Ajuntament, amb participació de la ciutadania, de les associacions, en especial del Col·lectiu 8M , i dels centres educatius que vulguen sumar-se a la reivindicació. En acabar, hi haurà acompanyament musical.

A les 19.00 h, manifestació, organitzada pel col·lectiu 8M , en col·laboració de l’Ajuntament d’Alzira, amb el recorregut següent: eixida de la plaça Major, seguint pel carrer Benito Pérez Galdós, plaça Alacant, Gandia, Alquenència, av. del Parc, Hort dels Frares i acabant de nou a la plaça Major.

DIMECRES, 19 de març , a migdia, PUNT VIOLETA EN LES MASCLETAES FALLERES DE SANT JOSEP, situat en l’avinguda Sants Patrons, al cantó del carrer Costa.

, a migdia, situat en l’avinguda Sants Patrons, al cantó del carrer Costa. CLUB DE LECTURA AMB ULLERES LILA:

Dijous 27 de febrer i 27 de març, a les 18.30 h en la Biblioteca Pública, debat obert al públic sobre les lectures Mireia de Purificació Mascarell i La memoria infiel de Carmen Amoraga, respectivament. Es publicarà amb més detall en xarxes.

TALLERS ESCOLARS PER LA IGUALTAT I CONTRA LA VIOLÈNCIA SOBRE LES DONES PER ALS CENTRES EDUCATIUS D’ALZIRA (curs 24-25):

Durant el mes de febrer i març, en horari escolar, per al 2n cicle de Primària (5é i 6é) i CEE (Centre Educació Especial), s’oferiran tallers sobre igualtat en les aules dels centres educatius directament, a càrrec del psicòleg Paco Garcia.

Durant el mes de febrer i març, en horari escolar, per a 1r de l’ESO i CEE (Centre Educació Especial), s’oferiran tallers sobre relacions igualitàries en les aules dels centres educatius directament, a càrrec del promotor d’igualtat Paco Mira.

Dimarts 4 de març i dilluns 14 d’abril, en horari escolar, per a 3r de l’ESO, teatre-fòrum contra la violència masclista i digital, a la Sala d’Actes de la Casa de la Cultura, a càrrec de la companyia La Trinxera (la mateixa activitat que es feu per a 2n de l’ESO al desembre de 2024).

Dijous 13 de març, en horari escolar, per a 4t de l’ESO, teatre-dansa Bésame.2.0 contra la violència de gènere, a la Sala d’Actes de la Casa de la Cultura, a càrrec de l’actriu Pepa Cases.

Dilluns 31 de març, i fins al 2 d’abril, en horari escolar, per a Cicles Formatius i Formació Professional, s’oferiran tallers sobre masculinitats igualitàries, en les aules dels centres educatius directament, a càrrec del sociòleg i sexòleg Erick Pescador.

Durant el mes de maig , en horari escolar, per a Batxillerat, s’oferirà l’activitat Biblioteques Humanes en les aules dels centres educatius directament, on dones víctimes de la violència masclista conten la seua experiència de vida, a càrrec de l’Associació Alanna.

, en horari escolar, per a Batxillerat, s’oferirà l’activitat Biblioteques Humanes en les aules dels centres educatius directament, on dones víctimes de la violència masclista conten la seua experiència de vida, a càrrec de l’Associació Alanna. Durant els mesos de maig i juny, en horari escolar, diversos tallers sobre noves masculinitats i notícies falses per al Centre Públic de Formació d’Adults, a càrrec de l’equip de prevenció i sensibilització de la violència de gènere i la promoció de la igualtat, del Centre Dona Rural i d’Interior Xàtiva.

Activitats gratuïtes i/o subvencionades pel Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere del Ministeri i/o per pertànyer Alzira a la Xarxa de Municipis Protegits contra la Violència de Gènere de la Diputació de València.