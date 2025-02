Cullera entrelaza deporte y conservación del medio ambiente

Alrededor de 150 escolares de 3º de la ESO han participado en el primer taller práctico formativo impulsado por el Ayuntamiento de Cullera dentro del proyecto europeo ECOSN2K, una iniciativa que promueve la práctica deportiva y la conservación del medio natural, y que pone especial atención en la protección del Parque Natural de la Albufera.

En esta primera fase han participado estudiantes de los colegios La Milagrosa, La Inmaculada y el IES Llopis Marí, que se han desplazado hasta el Parque Natural de la Albufera para llevar a cabo una ruta guiada de unos 5 km de senderismo por el entorno, que ha culminado con una actividad dinámica al aire libre.

Los grupos han ido pasando por diferentes paradas interpretativas donde han podido conocer los diferentes ecosistemas sobre los que trabaja el proyecto. La primera de ellas ha sido la Serra de Les Raboses, en el Primer Collado; la segunda el Hide de avifauna, en la Balsa de Sant Llorenç, zona húmeda y de avistamiento de aves; y por último, las dunas, en la Playa del Dosel.

Con este proyecto, el Ayuntamiento de Cullera trabaja en impulsar el desarrollo de nuevos modelos de turismo de costa, la cultura y el medio ambiente, potenciando las actividades transversales al aire libre que pongan en valor el medio natural y fomenten valores de sostenibilidad y respeto al entorno natural.

Además del Ayuntamiento de Cullera, participan en esta iniciativa la Universitat de València, Confcommercio Unione Metropolitana di Venezia (Italia), EUNIK European Network for Innovation and Knowledge NGO – Netherlands (Países Bajos), ISG Institute for Sport Governance (Polonia) y ENOS European Network of Outdoor Sports (Red Europea de Deportes al Aire Libre) Francia.