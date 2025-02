Alzira amplia les zones per a vianants amb l’aprovació del redisseny de la plaça d’Alacant

L’Ajuntament d’Alzira ha aprovat el projecte per a les obres de “Promoció de la Mobilitat Per als vianants i Calmat de Trànsit Plaza Alacant”, que plantegen el redisseny i condicionament per a vianants de la plaça d’Alacant, després de l’eliminació de la gasolinera.

Com ha explicat l’alcalde d’Alzira, Alfons Domínguez, “amb cofinançament de la subvenció del IVACE per a la promoció de la mobilitat sostenible i del Pla Obert de la Diputació, encetem esta actuació, amb la qual volem generar una zona amplia en la que es dona continuïtat i prioritat al desplaçament a peu i en bici des del carrer Benito Pérez Galdós. Els alzirenys i alzirenyes tindrem una nova zona amb arbratge que oferirà ombra i permeabilitzat per a l’infiltrat d’aigua”.

Esta actuació planteja una plaça d'Alacant, emmarcada dins d'un itinerari verd que connecta la plaça Major amb el parc de la Alquenència. Es projecta una nova plaça amb espai verd i una sola plataforma contínua, per a garantir la seguretat i l'accessibilitat dels vianants i per a assegurar el bon drenatge de les aigües pluvials.

“Amb el tancament de l'activitat i demolició de l'estació de servici situada en la plaça d'Alacant es crea l'oportunitat de dissenyar un espai públic que retorne el protagonisme a les persones, una ciutat amable i favorable al vianant, un projecte coherent amb els itineraris peatonals i escolars previtos en el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible que estem tramitant i que permetrà dinamitzar el teixit comercial”, ha explicat el regidor d’urbanisme, Andrés Gomis.

El disseny partix de la idea de generar un espai verd amb arbratge de gran port que servisca de refugi climàtic en moments d'elevades temperatures, alhora que genera un espai amable per a la vida social diària reduint molt significativament el pas de vehicles.

Un altre dels elements de gran rellevància previstos és la col·locació d'un nou enllumenat públic LED. També es conjuga l'arbre de gran port amb plantació de gespa i les espècies arbustives que li aporten color. Gran peces de formigó modelat que exercixen la funció de banc i de contenció de terres.

Les obres tenen un pressupost de licitació de 492.742,08 €, dels quals 193.249,20 euros estan finançades a través de la subvenció per a la promoció de la mobilitat urbana sostenible de l’IVACE i la resta a través del Pla Obert d’Inversions de la Diputació de València.

Les obres, que estan ja en licitació, tenen prevista una durada de 5 mesos, havent-se d'acabar com a màxim a l'octubre de 2025.