Alzira rep els 20.9 milions d’euros del Ministeri per a la reconstrucció d’infraestructures afectades per la dana

L’Ajuntament d’Alzira ja ha rebut el import que aprovava el Ministeri de Política Territorial fa unes setmanes per a finançar obres de reparació i reconstrucció d’infraestructures i serveis municipals afectats per la dana. En concret, Alzira ha rebut un total de 20.907.189 d’euros d’ajuda.

En este sentit, l’alcalde ha volgut traslladar l’agraïment per la celeritat a l’hora de resoldre estes ajudes, “el nostre agraïment al Ministeri i a tot l’equip que sigut capaç de posar en marxa unes ajudes com estes en tant poc de temps. També a tots els nostres tècnics que han fet un sobreesforç per tal de preparar tota la documentació necessària”.

Des del punt de vista de l’alcalde i responsable d’emergències, és destacable la sensibilitat especial que s’ha mostrat per a poder donar una resposta en la que s’ha permés el canvi, i la reubicació d’infraestructures per a ser més resilients en el canvi climàtic. “En moltes ocasions, si es refà el mateix que hi havia, molt probablement caminaríem de nou al fracàs, i no ens ho podem permetre com a societat”.

En el cas d’Alzira, s’han valorat danys estructurals en nombrosos edificis municipals, especialment en cobertes, centres educatius, escoletes, instal·lacions esportives, com el Palau, el poliesportiu Tulell, zona de Polígons industriaIs, Mercat d'Abastos o Canal de les Bases. En l'àrea d'agricultura s'han acumulat costosos danys en camins rurals, pont de Cabanyes i en les àrees del Forn de Carrascosa, La Garrofera, i en el cas del barranc de la Casella, es planteja la construcció d’un camí d’accés alternatiu.

Per la seua banda el regidor d’Hisenda, Andrés Gomis ha celebrat la notícia i considera que “és una garantia tindre estos fons ja als comptes municipals per a poder executar estos projectes, que ara arriben al punt de fer front a la redacció de les memòries prèvies a l’elaboració i execució dels projectes, un procés llarg i complex, en el qual esperem avançar per a poder portar-los a terme” .

Ara comença el termini per a presentar els projectes de reconstrucció, en els que cal adjuntar una memòria de les obres que es proposen amb el vist-i-plau d’un tècnic competent, descrivint els elements danyats en la seua situació prèvia i posterior a la riuada, adjuntant un pressupost detallat i plànols de l’àrea.