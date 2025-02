Choriza May, la drag queen más internacional ya tiene su propio «ninot»

"¡A ver si el año que viene me hacéis un 'ninot'!". Estas fueron las últimas palabras que la drag queen de Guadassuar, Choriza May, pronunció en un vídeo en el que saludaba a los falleros y falleras de la falla Pere Cabanes Joan XXIII de València. Sin embargo, Adrián Martín Esteve, el joven de Guadassuar que saltó a la fama en Inglaterra, nunca imaginó que un año después este sueño se haría realidad. "Me paró un fallero y me dijo que era fan. Me pidió un vídeo para su comisión y lo dije de broma", recuerda.

Varios meses después, la propia comisión le envió un mensaje por redes sociales indicándole que Choriza May iba a convertirse en "ninot" de la mano del artista fallero Sergio Lis. Adrián estuvo presente durante el proceso de creación del "ninot", que ahora se encuentra en la Exposición del Ninot. "Fui al casal y me escanearon en 3D. Además, me hicieron fotos del look", señala Choriza, May, quien agradece este tipo de apuestas. "No es la primera vez que apuestan por dar visibilidad al colectivo", explica. Añade que la falla ha querido "recalcar que soy un hombre vestido de mujer y creo que es parte de la reivindicación. Es un travesti de pies a cabeza e impacta muchísimo".

Para Adrián contar con un "ninot" es "lo más bonito del mundo". Lis ha plasmado al detalle el vestuario, el maquillaje, la peluca e, incluso, sus pestañas postizas. "Como artista valenciana que se inspira tanto en nuestra cultura, esto es un honor muy grande", reivindica la "drag queen", que ya ha formado parte de las fallas hasta en cuatro ocasiones. "Ojalá vengan muchos más", afirma.

Choriza May sabe que seguramente el "ninot" se convertirá en cenizas el próximo 19 de marzo, aunque si el público lo indulto, podría salvarse. "Sería un honor que se reconociera el trabajo de Sergio y se quedara para siempre. Me gustaría verlo envuelto en llamas y creo que tendría que salvarse alguno que representara a los afectados de la dana", indica.

Este vecino de Guadassuar se ha convertido en un artista internacional. Entre sus proyectos se encuentra el estreno del espectáculo en solitario "Travesti Internacional" en el Teatre Micalet entre el 28 de febrero y el 2 de marzo. El propio Adrián ha sido el encargado de escribir la obra, que cuenta con la música y letra de Manuel Bartoll y Lluís Mosquera. Con este estreno, que ya se encuentra prácticamente agotado, Choriza May cumple otro sueño.