Comença la segona part de la repoblació de pi blanc i pinastre de l’entorn del Barranc de la Murta

L’Ajuntament d’Alzira ha iniciat la segona part dels treballs silvícoles per a millorar la formació vegetal de la zona de repoblació de pi blanc i pinastre en l’entorn del Barranc de la Murta, gràcies al finançament de la Diputació de València, a través del Pla REACCIONA en Gestió Forestal i Prevenció d’Incendis Forestals. Les tasques que van a executar-se estan previstes al Pla de Prevenció d’Incendis del Paratge Natural Municipal Murta i Casella, suposen un cost total de 18.873,65 €.

La gran extensió d’esta zona (13,6 ha) i l’elevada densitat inicial de la formació forestal a tractar, degut a que no s’havia actuat mai des del moment en que es va repoblar, suposa que la intervenció siga molt costosa econòmicament i es per això que es va tindre que planificar l’execució en 2 fases separades. La primera d’elles, realitzada en l’any 2021, es va intervindre en la meitat de la zona i ara al 2025, mitjançant esta ajuda de la Diputació, es pretén executar la segona i última fase.

Este tractament silvícola extensiu consisteix bàsicament en adequar la massa forestal repoblada existent a través de 4 directrius bàsiques de treball:

• Trencar la continuïtat horitzontal i vertical de la vegetació forestal per a que en cas d'incendi forestal, el foc avance amb menys virulència i es tinga més oportunitats per poder extingir-lo.

• S’eliminen els peus arboris i arbustius morts, dèbils i malformats per afavorir el desenvolupament dels peus sans i dominants.

• Es podaran les rames baixes i mortes del pinar existent.

• Les restes vegetals resultants es trituraran in-situ per a incorporar-les com a matèria orgànica al sòl.

Esta actuació, basada en criteris de gestió forestal sostenible, té en compte que es realitza en un espai natural protegit i és per això que s’han exigit els següents condicionants especials per al desenvolupament de l’obra forestal;

• Tots els operaris que intervenen en l'actuació estan formats en conéixements forestals, tant a nivell de silvicultura com de identificació de espècies forestals.

• S'acompleixen totes les mesures de prevenció d'incendis en els treballs forestals.

• Es delimiten totes les poblacions de flora protegida i amb elevat interés botànic per a no ocasionar cap afecció no desitjada .

• No es treballa amb maquinària pesada per a no compactar ni alterar l'estructura del sòl.

• Es deixarà fusta morta escorçada en alguns indrets de la zona d'actuació per a no alterar els cicle biològic dels organismes descomponedors.

L’Alcalde d’Alzira, Alfons Domínguez, responsable de l’àrea d’Emergència Climàtica i Transició Ecològica de l’Ajuntament, ha declarat “gràcies al suport de la Diputació de València, hem pogut enllestir esta actuació de gestió forestal sostenible en el Paratge Natural Municipal de la Murta a través de la qual disminuïm el risc d'incendi forestal, millorem la sanitat vegetal del bosc, prevenim l'aparició de plagues forestals i contribuïm a crear estructures de vegetació més resilients als efectes del canvi climàtic, afavorint la conservació de la biodiversitat i equilibrant la composició de les formacions vegetals. Tota esta cura que estem fent sobre la vegetació del paratge, retorna en el nostre benefici, perquè millorant i equilibrant les formacions forestals maximitzem l'eficàcia dels serveis ecosistèmics que ens ofereix el paratge. Afavorim la retenció de l’aigua i la seua infiltració, amb la conseqüent recàrrega d’aqüífers i defensa contra inundacions”.