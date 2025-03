Investigan la aparición decenas de peces muertos en el río Magro cerca de l’Alcúdia

La aparición de una treintena de peces muertos de distintos tamaños en las aguas del río Magro a su paso por el término municipal de l’Alcúdia ha puesto en alerta a la ciudadanía. La plataforma Xúquer Viu fue la encargada de dar la voz de alarma a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) hace una semana tras encontrarlos.

La entidad ha explicado a Levante-EMV que se trata de una treintena de carpas de gran tamaño, que alcanzan en algunos casos más de medio metro de longitud y que han provocado la aparición de «malos olores» en la zona. «Inmediatamente comunicamos esta aparición a la CHJ», explica el portavoz de la plataforma, Paco Sanz, que lamenta que una semana después del aviso los peces sigan en el mismo lugar. Sanz alerta que, a medida que pasan los días, aparecen más peces. «Nos acercamos ayer y hemos visto que hay más peces que el domingo pasado», recalca.

La CHJ ha explicado a este diario que el organismo tiene conocimiento de la situación desde la semana pasada, por lo que se encuentra investigando la situación desde el primer momento. Durante estos días, los técnicos y los agentes medioambientales se han desplazado hasta el lugar de los hechos y han recorrido esta zona cercana al término municipal de l’Alcúdia para recoger muestras del agua, no sólo en este tramo, sino en distintos puntos. «Estamos analizando el punto donde han aparecido los peces muertos y también aguas arriba para evaluar el estado de calidad de las aguas», explican desde el organismo.

Aunque la CHJ todavía no ha podido determinar la causa de la muerte de estos peces, cabe recordar que esta zona del río Magro estuvo afectada por las trágica dana. Por eso, y a pesar de que se barajan varias hipótesis, los efectos de las inundaciones, que arrastraron plásticos, cañas y otros materiales, podrían estar relacionados con este hallazgo. La fuerza del agua durante aquella jornada se llevó consigo aceites procedentes de los coches, sedimentos, barro y otros materiales u objetos contaminantes que podrían haber terminado con la vida de los peces.

Varios peces muertos en el Magro. / Levante-EMV

Otras ocasiones

La plataforma Xúquer Viu denuncia que no es la primera vez que se vive una situación así en esta zona del río, aunque suelen producirse durante los meses de verano debido a la falta de agua.

El portavoz recuerda que a principios de 2019 ya aparecieron peces muertos en este punto, aunque «los ejemplares no eran tan grandes en aquella ocasión. Ahora superan el medio metro». Reconoce que la CHJ ya realizó análisis en su momento, pero no se pudo determinar el origen de la muerte. En aquella ocasión, y como ya recogió este diario, aparecieron cerca de un centenar de peces. Entre las hipótesis barajadas en aquel momento, se encontraba un vertido ilegal en el río o el reducido caudal y la escasa oxigenación del agua. No obstante, Sanz reitera en esta ocasión que «el río tiene bastante agua, por lo que no tiene nada que ver con el oxígeno».

En 2022 se produjo también «una situación de malos olores en esta zona del río y las aguas aparecieron con un color blanquecino». Por el momento, todo son hipótesis, de modo que hasta que no concluyan las pesquisas oportunas no se sabrá realmente qué ha ocurrido. La plataforma espera que la CHJ retire pronto los ejemplares y pueda encontrar el origen del problema para evitar que se repita una situación similar próximamente.