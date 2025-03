Algemesí reparte sacos de arena para proteger las viviendas y pide sacar los coches de los garajes ante la previsión de lluvias

El alcalde de Algemesí, José Javier Sanchis, y el meteorólogo del municipio, Jovi Esteve, han comparecido este mediodía ante la ciudadanía para exponer una serie de recomendaciones a los vecinos y vecinas de la localidad ante la alerta amarilla establecida por la Agencia Estatal de Meteorología para los próximos días. Se esperan lluvias durante toda la semana.

Sanchis ha querido "transmitir un mensaje a la ciudadanía sin alarmismo" ante la gran cantidad de informaciones que circulan por redes y canales de difusión, en los que se muestra el temor de vivir una situación similar a la del pasado 29 de octubre. "Empatizamos con la ciudadanía, hay un nerviosismo que no se puede evitar cuando vienen lluvias", ha recalcado el primer edil, que ha expuesto que el consistorio se ha reunido durante estos días para "prepararnos y coordinarnos".

Sanchis ha reiterado que se trata de una comparecencia "extraordinaria", ya que este episodio de lluvias, que se prolongará durante toda la semana, podría suponer "algún problema puntual, ya que el alcantarillado no funciona al 100 %".

"No es ni de lejos lo que sufrimos el 29 de octubre"

El meteorólogo, por su parte, ha recordado a la ciudadanía que "esta situación no es ni de lejos la que sufrimos el 29 de octubre, por lo que queremos tranquilizar a la gente". Ha recordado que, según los avisos meteorológicos, la localidad va a vivir una situación inestable por la presencia de lluvias durante gran parte de la semana. "En algunos momentos, a partir de esta madrugada, podría ser persistente y fuerte", ha expuesto.

Por otra parte, Sanchis ha recordado que "la red de alcantarillado está dañada, por lo que en alguna calle no traga como debe tragar y pueda sufrir alguna inundación". A pesar de ello han lanzado un mensaje contundente a la población: "El Magro no se va a salir. No somos la zona donde los avisos son más elevados. Hay muchas diferencias entre aquella dana y ahora".

Sin embargo, el consistorio ha recordado a la ciudadanía que es importante estar preparados por si hubiese algún problema. En este sentido, han establecido una serie de "medidas puntuales" para evitar problemas".

Sanchis ha pedido a los vecinos que coloquen maderas o estructuras en las puertas de sus viviendas como medida preventiva para evitar que el agua entre en las casas. Además, las brigadas municipales están repartiendo por distintas zonas de la ciudad sacos de arena para proteger los inmuebles. "Hay viviendas que no tienen este material para reforzarlas porque lo han perdido en la dana. Se han repartido más de 50 palets de sacos de arena", ha expuesto el primer edil.

Entre las medidas, el consistorio también recomienda extraer los vehículos de los garajes. "La recomendación es sacarlos a la calle por si los colectores o los sistemas de bombeo no funcionan con el fin de evitar acumulaciones de agua", ha expuesto. Sanchis ha recordado que muchos coches son nuevos, ya que durante la dana se perdieron cerca de 10.000 vehículos en el municipio. El consistorio ha habilitado dos zonas de aparcamiento en la cooperativa y en el colegio Maristas. Además, se reforzará la vigilancia en estas zonas mediante la contratación de seguridad privada.

La actividad educativa, por su parte, "sigue y se mantiene". A pesar de ello, el consistorio mantendrá informadas a las familias en sus canales oficiales por si hubiese cualquier cambio.

El alcalde también ha pedido a la ciudadanía que no sature el teléfono de la Policía Local si no se trata de una cuestión "importante y urgente".

Por último, el primer edil ha pedido a las comunidades de vecinos que sitúen la cabina del ascensor en plantas elevadas por si se produjeran episodios de agua acumulada y ha adelantado el servicio de recogida de basura a las 18 h.