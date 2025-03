L'Ajuntament d'Alzira demana als propietaris del solar de Joanot Martorell que solucionen la situació d’insalubritat

En relació amb el solar situat en el carrer Joanot Martorell núm. 25 d'Alzira, l’Ajuntament d'Alzira ha comprovat que, a causa de les intenses pluges dels últims mesos, es troba de nou ple d'aigua. A hores d’ara la propietat no ha buidat eixa acumulació que origina la proliferació de mosquits i altres insectes.

Cal assenyalar que l'any 2023 es va incoar un expedient sancionador contra l'empresa propietària que va finalitzar amb la imposició d'una sanció de 3.000 euros per una infracció molt greu, d'acord amb el tipificat en l'article 11.6a) de l'Ordenança per al control del mosquit tigre amb rellevància per a la salut pública en el Municipi d'Alzira. Segons els citat article, «L'incompliment dels requeriments específics i de les mesures cautelars o definitives que formulen les autoritats municipals en matèria de salut pública quan es produïsca de manera reiterada o quan concórrega mal greu per a la salut de les persones».

En data de hui, a causa de les pluges es venen produint queixes veïnals, pels efectes molestos i perjudicials que provoca l'aigua estancada i que estan causant problemes sobretot a la població resident, amb el risc de proliferació de malalties i picades provocades per tota classe de vectors que allí es desenrotllen.

Per això, l'Ajuntament d'Alzira, a través de l'Àrea d'Agricultura i Servicis per a la Ciutat va remetre, escrit la setmana passada a l'empresa propietària, concedint-li un termini de quinze dies perquè procedisca al buidat de l'aigua acumulada en el solar i la neteja i desinfecció i d'esta manera, mantindre'l en condicions de salubritat. Si transcorregut eixe termini, no es complix amb el requeriment, es dictarà orde d'execució, sense perjuí d'incoar novament un expedient sancionador.