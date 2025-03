De perder su estudio en Algemesí a fotografiar a la fallera mayor de València: "Ha sido un impulso tras todo lo vivido"

El fotógrafo Jaume Tomàs perdió su estudio en Algemesí tras el desbordamiento del río Magro el pasado 29 de octubre. El agua y el lodo dañaron no sólo los muebles, sino también sus herramientas de trabajo, entre las que se encontraban los objetivos, cámaras, ordenador, flashes o decoración del estudio. Sin embargo, este fotógrgo decidió no rendirse, por lo que a las pocos días ya había conseguido reabrir sus puertas y volvió a llenar su agenda de sesiones fotográficas.

Además, el joven vivió hace unos días uno de los momentos más ilusionantes de su carrera profesional. Este vecino de Sueca pudo fotografiar a la fallera mayor de València, Berta Peiró, durante la preparación para la Crida. "Viví uno de los preparativos del día más especial para una fallera mayor de València. Pude captar y vivir esos instantes tan especiales para el mundo fallero", recuerda. Para él, aquella jornada fue "uno de los mejores días que he vivido y disfrutado con mi cámara de mi trabajo".

El trágico 29 de octubre

El fotógrafo se encontraba en su estudio el 29 de octubre. Recuerda que tenía varios reportajes programados. Sin embargo, la suspensión de clases y el cierre de varios locales, sumado a las primeras lluvias registradas durante la mañana, comportaron que el especialista decidiera cerrar el estudio y trasladarse a Sueca, donde reside actualmente. Él sólo cogió el ordenador y los discos duros, que lamentablemente fue lo único que consiguió salvar. "Puse la cámara en alto y me volví a Sueca, pero nunca pensé que se fuera a salir el río", reconoce. Sin embargo, su sorpresa llegó cuando empezó a recibir fotos y vídeos a través de sus redes sociales y Whatsapp. "Yo pensaba que no entraría agua. Tampoco sabía cómo estaba el estudio porque no podía acceder al pueblo", explica.

Estudio reformado. / Levante-EMV

Su estudio, como la mayoría de locales y viviendas de la comarca, quedó completamente anegado de agua y lodo. "Cuando lo vi se me cayó el mundo, pero yo soy muy positivo. Yo sabía que lo había perdido todo, pero quería volver pronto", recalca. Gracias a los ahorros que tenía, el damnificado empezó a comprar materiales para retomar las sesiones fotográficas. "Compré lo básico. A los pocos días ya estaba allí de nuevo", explica.

Jaume ha regresado con más fuerza que nunca. Tras realizarle el reportaje fotográfico a la fallera mayor de Sueca, ahora ha sido el turno de la fallera mayor de València. "El indumentarista de la fallera mayor de Sueca se puso en contacto conmigo porque también vestía a Berta. Me propuso hacer las fotos para el día de la Crida", recuerda. Sin pensárselo dos veces, este fotógrafo aceptó esta colaboración. "Empecé en el mundo de las Fallas y creía que era una oportunidad única", relata. Esta sesión, a su vez, ha supuesto un impulso para su carrera.