La crecida del Magro daña tuberías y deja sin agua a siete urbanizaciones de Montserrat

Los vecinos de siete urbanizaciones de Montserrat no dispondrán de agua en sus viviendas durante los próximos días. La crecida del río Magro ha provocado daños en la tubería que suministra agua a estos inmuebles.

Ante esta situación, el consistorio repartirá a partir de esta tarde botellas de agua a los afectados y ha puesto a disposición de sus vecinos las duchas del polideportivo para que puedan cocinar y asearse estos días.

El alcalde de la localidad, Sergio Vilar, ha explicado que todavía se desconoce la magnitud de los daños, ya que la crecida del caudal no permite analizar su estado. "Si sigue abierta la presa de Forata no dejará de llegar agua y, por lo tanto, no podremos llevar a cabo las reparaciones porque no es posible acceder a las tuberías", explica el primer edil a Levante-EMV.

Esta cañería ya sufrió daños durante la trágica dana del pasado 29 de octubre. Los técnicos repararon esta avería para poder suministrar agua a los vecinos de estas urbanizaciones. Sin embargo, los daños han vuelto a aparecer tras la crecida del río.

Vilar lamenta que esta situación puede demorarse varios días, por lo que han tomado varias medidas para ayudar a los vecinos afectados. "Sabemos que hay mucha gente afectada. Pedimos paciencia", recalca.