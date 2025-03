Alzira celebra el 8M exigint la protecció i respecte de les dones

El veïnat d'Alzira ha eixit hui al carrer per celebrar el 8M, Dia Internacional de la Dona. Després d'haver-se llegit el manifest durant este matí, veïns i associacions han recorregut esta vesprada la ciutat per reclamar una igualtat real.

Commemorem el Dia Internacional de la Dona, en una data, el 8 de març, que va ser institucionalitzada per l'ONU ara fa 50 anys. Esta fita s’ha convertit en un dia reconegut per a exigir la protecció i respecte dels drets de les dones i generar consciència sobre la importància de l'equitat.

Concentració davant l'Ajuntament. / Levante-EMV

El 2025 és un any crucial per a la cerca mundial de la igualtat de gènere i l'empoderament de les dones, ja que és el 30 aniversari de la Declaració i Plataforma d'Acció de Pequín. En 1995, 189 governs adoptaren este document durant la Quarta Conferència Mundial sobre la Dona i continua sent el pla d'acció més progressista i avalat per a l'avanç dels drets de les dones i xiquetes a tot el món.

Per eixe motiu, el lema de Nacions Unides d’enguany és “Per a les dones i xiquetes en TOTA la seua diversitat: drets, igualtat i empoderament”. Representa una crida a l'acció per a ampliar la igualtat de drets i oportunitats per a totes i per un futur feminista en el qual no es deixe a ningú arrere. L'empoderament de la pròxima generació és el nucli d'esta idea: la joventut, especialment les dones joves i les xiquetes adolescents, serà protagonista de canvis duradors.

En esta data tan assenyalada, renovem el nostre compromís ferm i inquebrantable de promoure i defendre els drets de les dones i les xiquetes, sense distinció d’origen, raça, orientació sexual, discapacitat o qualsevol altra condició. Segons les dades, les dones som el 51% de la població en l’Estat Espanyol.

No obstant, estudis recents destaquen que la bretxa salarial apareix quan les dones deuen elegir entre la maternitat o continuar amb la seua carrera laboral, i persistix en àmbits específics com en sectors dels serveis o cures.

Les dones seguim assumint una càrrega desproporcionada en les tasques no remunerades. Estes xifres posen de manifest la necessitat de reforçar les polítiques d’igualtat, de conciliació i de corresponsabilitat, especialment des de l’àmbit local.

Els Ajuntaments, estem al costat de la ciutadania i per això, hem de:

- Reconèixer drets i protecció integral , com són la conciliació de la vida laboral, familiar i personal.

-Educar, formar i conscienciar en valors de respecte per tal de previndre discriminacions, així com impulsar projectes que fomenten la lliure elecció, sense estereotips ni etiquetes.

-Promoure la participació social i política , mitjançant el lideratge i emprenedoria femenina per a aconseguir una democràcia sòlida.

-Prestar atenció específica a les dones més vulnerables, amb discapacitats o en entorns rurals, per tal que puguen reivindicar els seus drets.

-Col·laborar institucionalment , amb el compromís col·lectiu d’una acció coordinada de totes les administracions públiques, societat civil i sector privat.

Per tot açò, este 8 de març, l’Ajuntament d’Alzira s’unix a la Declaració de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies que amb el lema: ”Per a totes les dones i xiquetes: Drets, igualtat i empoderament”, reitera el seu compromís d’impulsar mesures concretes que reforcen els nostres drets i la lluita per una societat més justa i diversa, on dones i xiquetes siguen protagonistes del seu propi futur. Perquè la igualtat no és un objectiu llunyà, sino una tasca de cada dia.