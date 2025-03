Alzira defiende que la restauración de la muralla sigue el proyecto autorizado, pero asume que se tendrá que reorientar

El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Alzira, Andrés Gomis, ha defendido que los trabajos de restauración de la muralla almohade que ha paralizado la Conselleria de Cultura al cuestionar la intervención se estaban ejecutando “de acuerdo con lo que prevé el proyecto aprobado y autorizado por Patrimonio” aunque, al mismo tiempo, ha revelado que la propia corporación había suspendido los trabajos previamente “a la vista de reiteradas quejas y de que algunas podían estar fundamentadas” y a la espera de una reunión con la Dirección General de Patrimonio para valorar la intervención y ver cómo reorientarla, ha explicado.

Gomis ha señalado que se ha recabado la asistencia de nuevos expertos para contrastar el procedimiento a seguir “porque lo que queremos es restaurar de la forma más correcta, introduciendo los criterios técnicos y patrimoniales que se tengan que introducir”.

"Queremos restaurar de la forma más correcta, introduciendo los criterios técnicos y patrimoniales que se tengan que introducir" Andrés Gomis — Concejal de Urbanismo de Alzira

La Conselleria de Cultura dio a conocer el lunes la orden de paralización cautelar de la muralla almohade de Alzira, un monumento catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC), al considerar que la ejecución de la obra se ha desviado del proyecto original. La cubrición total de la muralla con mortero nuevo y la reconstrucción de las almenas había generado críticas. Los hechos se han precipitado en pocos días. La conselleria desplazó el lunes a sus técnicos y acordó con el ayuntamiento reorientar la intervención.

El concejal de Urbanismo ha explicado que, además del revestimiento que es el aspecto más visible, otro asunto que ha provocado esta situación son los elementos impropios que se habían añadido a la muralla: "Algunos se habían contemplado en el proyecto, pero hay otros que son más difíciles de retirar, no eran visibles a simple vista y se han de tomar decisiones de cómo proceder para no poner en riesgo la muralla", señala. "Se han de tomar decisiones sobre la obra, que no son sencillas, pero se trata de una cuestión técnica", ha incidido.

Gomis ha recordado que existe “un proyecto de restauración aprobado, elaborado por los servicios técnicos municipales, y autorizado por la Dirección General de Patrimonio. Según lo que nos plantean los técnicos municipales, se está ejecutando de acuerdo con lo que prevé el proyecto -también el revestimiento- y no podemos hacer otra cosa que confiar en los criterios de los técnicos del ayuntamiento y de la conselleria encargada del tema, que se les supone experiencia suficiente para controlar y llevar adelante una restauración tan importante para la ciudad”, ha indicado el edil. Gomis ha anunciado que se van a realizar unas catas en la muralla y que, en función del resultado, se decidirá cómo reorientar el proyecto de restauración. "El proyecto preveía la retirada de una capa más nueva que se puso en la restauración realizada en los años setenta, pero no se sabía que bajo esa capa había otra más dura que es complicado eliminar", ha explicado.

El responsable de Urbanismo también ha señalado que, durante el proceso de ejecución de la obra, “todas las cuestiones relevantes” se han documentado y se han remitido a la Generalitat a través de diferentes informes que constan en el expediente, por lo que no ha dudado en señalar que “la conselleria tiene toda la información” o que, incluso, sus técnicos han visitado las obras.

“Tras la visita de ayer lunes, lo que estamos haciendo es reevaluar lo que se está haciendo para ver qué cambios se tienen que introducir en la ejecución y los criterios que se tienen que seguir. Se está recabando la asistencia de nuevos expertos para poder contrastar el procedimiento a seguir, porque lo que queremos es restaurar de la forma más correcta según los criterios técnicos y patrimoniales”, ha incidido Gomis, antes de concluir: “Partiendo de que es un proyecto que está aprobado, está autorizado y si ahora vemos conjuntamente que para la mejor ejecución o tener unos mejores resultados hay que reorientarlo, lo reorientaremos. Esperamos que todas las Administraciones vayan de la mano para conseguir la mejor forma de finalizar este emblemático proyecto”, ha señalado.