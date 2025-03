El nou abonament de teatre es pot comprar a partir de dijous

A partir del pròxim dijous s’inicia la venda de l’abonament teatral de primavera, que inclou tres obres de teatre i un espectacle de dansa, per tal de commemorar el Dia Mundial del teatre i el Dia de la Dansa i que ix a un preu de 25 euros.

La temporada teatral s’inicia després de falles i els amants del teatre poden comprar el seu abonament per a mantindre la seua butaca al teatre per a cada espectacle programat. La primera de les propostes, el divendres 28 de març, és l´última producció de La Dependent, “Ibers” de Pasqual Alapont. Una comèdia en l’àmbit acadèmic que va ser estrenada en l’última Mostra de teatre d’Alcoi. La representació serà el divendres 28 de març.

L’11 d’abril Arden produccions ens duu “Maleïdes dames” on tres actrius es posen en la pell de Madame Bovary, Anna Karenina i La Regenta, per a descobrir què s’amaga darrere d’estos tres personatges de la literatura universal.

Del drama arribem a la comèdia, el divendres 2 de maig, amb “La Coorporació” de la ma d’El Crit Teatre, en la qual assistirem a les vivències de tres alcaldes, cadascú d’una afiliació política, que es veuen superats per un greu problema que compartixen els seus pobles.

I per últim, com cada any, la programació cultural d’Alzira ens oferix l’espectacle del Conservatori professional de Dansa de València per a commemorar el Dia internacional de la Dansa. En esta ocasió serà el 16 de maig també al Gran Teatre amb la Companyia Jove del Conservatori..

Des de dijous 13 de març i fins al dia 20 de març, es podrà adquirir l’abonament teatral per a estos quatre espectacles per un preu de 25 euros i 20 euros l’abonament reduït per a carnet jove i jubilats. A partir del 21 de març és vendran les entrades individuals per a cada espectacle. Compra l’abonament del 13 al 20 de març:

Compra’l per Internet en https://www.notikumi.com/place/Alzira , a partir del 13/03/25 a les 21 hores o en la taquilla del Gran Teatre, dimarts i dijous, de 19.30 a 21 h (dijous 13 i dijous 20)

ABONAMENT TEATRAL PRIMAVERA 2025

Espectacles inclosos:

TEATRE PER A JÓVENS I ADULTS

Divendres 28 de març. Gran Teatre d’Alzira, a les 20.30 h

Companyia La Dependent presenta ÍBERS

Entrades: 8 € (reduïda per a canet jove i jubilats: 6 €)

TEATRE PER A JÓVENS I ADULTS

Arden producciones presenta MALEÏDES DONES

Divendres 11 d’abril. Gran Teatre d’Alzira, a les 20.30 h

Entrades: 8 € (reduïda per a canet jove i jubilats: 6 €)

TEATRE PER A JÓVENS I ADULTS

Companyia Crit Teatre presenta LA COORPORACIÓ

Divendres 2 de maig. Gran Teatre d’Alzira, a les 20.30 h

Entrades: 8 € (reduïda per a canet jove i jubilats: 6 €)

DANSA PER A JÓVENS I ADULTS

DID2025 - Dia Internacional de la Dansa

Conservatori Professional de Dansa de València. Amb la participació de la Companyia Jove del Conservatori.

Divendres 16 de maig. Gran Teatre d’Alzira, a les 20.30 h

Entrada única: 5 €