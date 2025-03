Limpiando los residuos de la dana en Algemesí: «Ha sido muy triste cargar camiones con todo lo que ha perdido la gente»

Ya sea con su labor como voluntario o con su trabajo como operario de maquinaria pesada, Pau Belda ha estado desde el primer día al pie del cañón para ayudar a los pueblos afectados por la dana y ahora se despide de Algemesí, donde ha estado meses realizando tareas de gestión de residuos en el punto de acopio local que ayer se cerró.

«Nada más vi lo que había pasado, quise venir a ayudar. Desde el primer día que pude, estuve colaborando como voluntario y luego como trabajador. Nunca imaginé que en tan pocas horas se pudiera hacer tanto daño», explicó Belda, vecino de Aielo y encargado del gancho mecánico que ha llenado casi tres mil camiones con los restos que la dana dejó en las calles de Algemesí.

La suya ha sido una labor delicada, sobre todo desde el punto emocional, como sucede en estos caso: «Ha sido muy triste, porque cada día he estado cargando en camiones todo lo que ha perdido la gente. Sus casas enteras, camas, muebles, televisiones… Ahora lo que me apena es no poder seguir ayudando porque, por suerte, aquí en Algemesí ya está todo limpio», expresó.