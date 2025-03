La pastelería de Alzira que ha elaborado la tarta de cumpleaños de Ana Mena

El obrador alzireño Pepina Pastel no tiene límites. Tras iniciar su aventura en 2019, Lara Guerrero y su madre no dejan de crecer. Sus productos ya llegan a distintos puntos de España gracias a su servicio online llegando a elaborar once mil tartas al mes.

Además, son muchos los famosos que se han sumado a esta pastelería de moda. Por eso, no es extraño ver sus productos en las mesas de muchas celebraciones. La cantante Ana Mena ha sido la última artista que ha caído en esta tentación. La intérprete de "Madrid City" celebraba el pasado 25 de febrero sus 28 años rodeada de una gran cantidad de amigos y rostros conocidos. Ana Mena sopló el pastel, elaborado por Pepina Pastel, junto a Jau Fornés.

Fue la propia Lara Guerrero quien se encargó de encender las velas, como ella misma relataba en sus redes sociales. "No es fácil mantener el tipo cuando estás rodeada de toda estas personas. Esto me lo dicen a mi hace 5 años atrás y digo: “¡Pirulí que te vi. No me lo creo!”. PEROOO, también te digo que lo he soñado MUCHO y MUY fuerte", señalaba en su perfil. Guerrero recordaba a través el post todo el trabajo realizado durante este tiempo y que empieza a tener recompensa: "¿Crees que lo que piensas atraes? Me da susto, porque están empezando a pasar cosas MUY SOÑADAS", reiteraba.

Sin embargo, esta no es la única ocasión en la que este obrador de Alzira ha elaborado dulces para personajes famosos. Pepina Pastel también estuvo presente en la última edición de Medusa Sunbeach Festival. En esta ocasión, el equipo de Lara Guerrero fue el encargado de elaborar las tartas que el DJ y productor estadounidense Steve Aoki lanzó al público. Esta idea surgió durante la promoción de su tema "Autoerotique", en cuyo videoclip explotan decenas de pasteles. Tras el éxito de este single, el artista decidió dar un paso más y llevar esta idea a sus conciertos para llenar de azúcar y endulzar a sus seguidores. Además, Lara Guerrero tuvo el placer de conocerle minutos antes de su actuación.

El postre de las influencers

El equipo también envió tartas a la cantante Alaska con motivo de su 60 º aniversario, mientras que la empresaria y colaboradora televisiva Carmen Lomana celebró un desayuno rodeada de "pepinas", como la propia Lomana mostró en sus redes sociales. Kiko Matamoros, Marta Álamo, Anne Igartiburu o influencers como Marta Lozano, Rocío Osorno o Esperansa Grasia tampoco han podido evitar probar estos dulces.