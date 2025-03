Una atleta de Cullera denuncia discriminación en categorías veteranas

Hay muchos motivos de discriminación y, contra todos ellos, hay personas que alzan la voz. Es el caso de la atleta de Cullera Mari Olcina, que reivindica más categorías para veteranas en algunos de los circuitos de carreras populares más importantes del panorama actual.

Olcina no para. Participó en el Campeonato de España de Atletismo Máster 2025, celebrado en Antequera, donde consiguió dos medallas: bronce en 400 metros y plata en 60 metros. Sin apenas descanso, recorrió 600 kilómetros de regreso a València para participar al día siguiente en la Carrera de la Mujer Deportista, que contó con 3.000 corredoras y se disputó en un día lluvioso y con viento.

La vigente campeona autonómica de 200 y 400 metros en su categoría, no obstante, se encontró con una situación que la decepcionó profundamente. Según explica, a pesar de ser una carrera homologada, la prueba no reconoce a todas las mujeres atletas. «Las categorías en las que se reparten premios solo llegan hasta la categoría C (para nacidas entre 1965 y 1970), dejando fuera a todas las mujeres nacidas antes de 1965. Eso tiene un nombre: edadismo», asegura la deportista de Cullera. Esa situación, tal y como reflexiona, deja fuera a las deportistas que en la actualidad tienen entre 65 y 70 años, es decir, las nacidas en la decada de los 50.

«A tiempo de cambiarlo»

La atleta reflexiona sobre cómo el reconocimiento de las mujeres en el deporte ha sido fruto de una lucha constante desde los años 60, «y todavía queda camino por recorrer». «Las mujeres deportistas de cuarenta, cincuenta y más años sabemos mucho de lucha. Que una plataforma creada supuestamente para nosotras deje fuera a las mayores de sesenta es una contradicción», añade la de Cullera sobre la prueba valenciana.

En este sentido, critica que una carreras que se presenta como una «plataforma de fomento, promoción, visibilización y difusión del deporte femenino, no está incluyendo a todas las mujeres», y califica su criterio como «una forma de discriminación». «Podría ser una iniciativa pionera e inclusiva, dar visibilidad a quienes más hemos peleado por el deporte femenino. Pero no lo es. Aún estamos a tiempo de cambiarlo», concluye Olcina, haciendo un llamamiento a reivindicar la igualdad en la competición para todas las mujeres, sin importar su edad.

Suscríbete para seguir leyendo