La Malva aconsegueix el premi a la millor crítica atorgat pel servei de Valencià de la regidoria de Cultura

Un total de 23 comissions s’han presentat enguany al Premis a l’Ús del Valencià en les Falles, que atorga l’Ajuntament d’Alzira a través del Serval. Enguany el Premi Lletra d’Or, valorat en 1000 euros, ha sigut per a la falla La Malva. D’altra banda, la falla Camí Nou, amb una puntuació molt pròxima, ha obtingut el Premi Lletra d’Argent, valorat en 500 euros, guardó que també rebran la falla Pintor Teodoro Andreu, la falla Colònia Anna Sanchis i la falla Pare Castells.

El jurat, tenint en compte que la totalitat de falles participants usen en general un valencià ric i genuí, ha destacat la qualitat en esta vuitena edició, en la que ha hagut molta igualtat. Israel Pérez, regidor de Cultura i del Servei Alzireny de Promoció del Valencià, organitzador dels premis, destaca “l’aposta de l’Ajuntament per promoure el valencià en un àmbit com les Falles i fins i tot ampliar la dotació i els premis per al pròxim any davant la gran resposta de les comissions, que ha doblat la participació. Israel Pérez, regidor de cultura.

El criteris de valoració que s’han tingut en compte per a decidir els guanyadors han sigut la qualitat lingüística, la claredat i la coherència argumentativa, l’originalitat i la creativitat, el rigor i la profunditat, el coneixement del context local, l’impacte social, el llenguatge inclusiu i respectuós i la mordacitat i la força crítica, de 0 a 10 punts. També pel que fa a la qualitat ha sigut difícil i per això es proposa que el pròxim any s’incremente la dotació.

Des de l’Ajuntament, es vol felicitar especialment als versadors com un element clau en la festa fallera: l’enginy, la gràcia i la crítica. Per esta raó, destaquem el paper dels versadors i donem l’enhorabona a Miguel Ángel Martínez, Òscar Villada Sanchis, Rubén Gramage Pascual, Pascual Fandos, Paula Sancho Llinares, i a tota la comissió de la Falla Pare Castells.