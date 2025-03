La Sección Especial de Alzira se abre paso entre la lluvia

El reloj corre a una velocidad endiablada y los artistas falleros tienen la sensación de que a los días les faltan horas. El cielo grisáceo y la aparición de lluvia añaden incertidumbre y complejidad a su minuciosa labor. Los monumentos se empiezan a intuir en las grandes ciudades de la Ribera a medida que se acerca la ‘plantà’ oficial, que varía según el municipio. En Alzira, es la Sección Especial la que abre la veda.

Las calles de la capital de la Ribera Alta se recorren ya mejor a pie que en coche. Las carpas se abrieron paso ya la semana pasada y ahora le toca a los monumentos. Como de costumbre, las comisiones de Sección Especial son las primeras en trasladar y empezar a plantar sus monumentos. Unos que aspiran a recibir el prestigioso reconocimiento de ser la mejor falla de Alzira de este año 2025. Y hablar de la máxima categoría es hacerlo de rivalidades históricas, competitividad suprema y, por encima de todo, excelencia artística. Cuando Alzira presume de ser la segunda ciudad fallera más importante, un vistazo a los monumentos de las tres fallas de Especial basta para corroborarlo. A ello se suma la elevada participación de una población que aguarda con gran expectación la llegada del mes de marzo.

Mientras El Mercat y Camí Nou todavía descargaban en la mañana del jueves buena parte de sus ‘ninots’, en la Plaça Major, Toni Pérez Mena lideraba a su equipo para alzar su obra ‘Vudú’, incluso durante aquellos momentos en los que el cielo gris decidió que era oportuno poner a remojo a trabajadores y monumento por igual. «Buscamos hacer vudú a todo lo malo de la vida con una gran falla, se ha hecho una apuesta muy fuerte después de que me estrenase aquí el año pasado. Es un espacio grandísimo y queremos que sea una falla que se pueda ver bien desde cada esquina», explicaba a Levante-EMV.

'Ninots' en la Plaça del Mercat de Alzira. / Rubén Sebastián

Por el momento, la céntrica comisión salvará de las llamas uno de sus ‘ninots’ (también ha logrado el indulto en la falla infantil) y desea alzarse también con el primer premio, aunque no será sencillo. «La Sección Especial de Alzira es muy bonita y competitiva y plantar aquí siempre tiene una presión extra», exponía Pérez Mena.

Afectado por la dana

No le falta razón. David Sánchez Llongo buscará su tercer triunfo consecutivo como artista de El Mercat, la comisión que más veces ha ganado en el presente siglo, con once victorias, por las siete de Plaça Major y las seis de Camí Nou. Su propuesta de este año lleva por nombre ‘Kromática’ y promete ser un colorido deleite visual. Durante los últimos años, tanto con Sánchez Llongo como a lo largo del periodo en el que el artista fue Rafa Ibáñez, las fallas de El Mercat se han convertido en un lugar de visita obligada para los amantes de las fiestas josefinas. De hecho, de los once primeros premios que acumula en este siglo, siete de ellos han sido entre 2015 y 2024. Un periodo hegemónico que buscará ampliar, si sus dos contrincantes se lo permiten.

Un grupo de falleros de Camí Nou, durante el traslado de las figuras falleras. / Rubén Sebastián

Quizás, quien lo logre sea la falla Camí Nou, que tratará de llevar a su emblemático cruce un banderín con el primer premio que no logra desde el año 2012. «D’Alzira a Pequín amb Palanquí» es el proyecto con el que Josué Beitia aspira a recuperar el trono de Especial y conseguir una victoria que, además, tendría el componente emocional añadido de haberse producido casi cinco meses después de ser uno de los muchos damnificados que dejó la trágica dana del pasado 29 de octubre.

La actividad será frenética en la ciudad a medida que el reloj consuma las horas y a las tres comisiones de Sección Especial se sumen las otras treinta y una. Con un ojo puesto en el cielo y con la esperanza de que sea benévolo, las Fallas se abren paso en Alzira.