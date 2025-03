La lluvia pone contra las cuerdas a los artistas y daña los primeros ninots en la Ribera

Paralizada. Así se encontraba la maquinaria en las tres fallas de Sección Especial de Alzira durante la jornada de hoy. Las grúas que deberían estar moviendo ninots de un lado a otro en las demarcaciones de El Mercat, Plaça Major y Camí Nou apenas han podido trabajar en todo el día debido a las lluvias, que, aunque no han sido intensas, no han cesado en todo el día. La situación meteorológica tampoco ha sido mucho mejor en los otros municipios de la comarca, que también se encuentran inmersos en una «plantà», en la que, sin duda, la lluvia es la gran protagonista.

Aunque las fallas ya deberían reinar -o, al menos, gran parte de ellas- en sus plazas ante la atenta mirada de falleros, vecinos y visitantes, la escena es muy diferente. Los artistas falleros han decidido apurar hasta mañana para llevar a cabo la «plantà» con el fin de que las piezas se encuentren en las mejores condiciones a la espera de la visita del jurado. Todos ellos compiten por alcanzar la gloria y coronarse como la mejor falla de 2025, por lo que un mínimo fallo puede suponer que se queden sin el trono.

La Plaça Major de Alzira ha sido la más atrevida. Desde hace unos días, el cuerpo central de «Vudú», obra de Toni Pérez Mena, ya reside en su lugar rodeado de otros ninots, que todavía se encuentran cubiertos por plásticos protectores. Toni Pérez y su equipo aprovecharon la jornada del jueves para avanzar la «plantà» en la mayor medida posible y ante las previsiones meteorológicas previstas para la jornada del viernes. Sin embargo, el trabajo se ha paralizado durante el día de hoy. Nadie de su equipo se ha atrevido a dar un paso que pudiese dañar la obra.

La situación no ha sido mucho mejor para la falla Camí Nou y su artista Josué Beitia con «D’Alzira a Pequín amb Palanquí» .Tras inundarse su taller durante la trágica dana del 29 de octubre, ahora la lluvia vuelve a estar presente. El propio Beitia lamentaba que «ya no quedan más días». Se tiene que plantar ya sí o sí. «Hay que plantar como sea e intentar cerrar las juntas lo más rápido posible para que no se introduzca el agua», reiteraba junto a los primeros ninots, todavía cubiertos. Añade que, tras el esfuerzo «titánico» realizado estos cuatro meses para poder tener a punto la falla, que se vio dañada por la riada, «queremos llegar al día 17 con la mayor calidad». Así, la falla Camí Nou espera tener plantada gran parte de su falla durante la jornada de mañana. «Tenemos previsto plantar y no podemos cambiar nada porque tenemos un calendario muy marcado. Si lo cambiamos, no llegamos», explicaba el artista que, durante estos días, ha estado plantando en l’Antiga de Campanar.

El temor era más que visible en su rostro. «Si llueve muy fuerte, se pueden hinchar los ninots y dañarse la pintura. Probablemente no se podría retocar», explicaba.

Hasta el último momento

David Sánchez Llongo también busca su triunfo con su propuesta «Kromàtica» para El Mercat. Él ha decidido esperar al día de mañana, y ante la previsión de que las lluvias cesen, para empezar a llenar la zona de ninots.

Las persistentes precipitaciones ya han dañado la pintura de algunas piezas, como ha sido el caso de la comisión Creu Julià-Ribera de Carcaixent. Los artistas ahora intentan salvar la pintura antes de que llegue el jurado este domingo.

El Nou Mercat de Algemesí también ha sufrido las consecuencias del agua. Su presidente reconocía que «las lluvias han hinchado algunos ninots, pero teníamos que montar».

Ahora sólo les queda intentar solucionar de la mejor manera estos desperfectos y que la lluvia les permita terminar la «plantà».