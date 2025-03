Araceli, la vecina de Alginet que soñó con crear su propia comisión fallera: "Me siento orgullosa por haberlo conseguido"

Llegan las Fallas y muchos vecinos y vecinas de municipios falleros sueñan con ser miembros de una comisión o convertirse en los máximos representantes de esta. Sin embargo, Araceli Esteve soñó algo mucho más grande. Desde bien joven, ella quería crear su propia comisión fallera.Tras mucho esfuerzo, este año lo ha conseguido. La falla Floc y Flama ya es una realidad en Alginet convirtiéndose en la séptima comisión de este municipio.

"Lo tenía en mente desde hacía un tiempo porque yo ya he estado en varias fallas. Lo iba dejando y pensé que este año era el año", recuerda. En poco tiempo, esta comisión ya cuenta con más de 60 miembros. Además, Foc y Flama también plantarà este año su propio monumento creado por el artista fallero Rubén Vela, tiene una máxima representante y hasta ha creado su propio llibret. "Hemos llegado por la puerta grande. No nos falta nada", recalca Araceli, que se ha volcado desde el primer momento en este sueño que se ha convertido en una realidad. "Soñé a lo grande", reitera.

Ella no es sólo la fundadora de esta nueva comisión, sino también la presidenta. "Me involucro en todo y lo he llevado todo yo desde el primer momento", señala. Araceli ha invertido una gran cantidad de horas para que este primer año supere todas las expectativas. "He participado hasta en el detalle más pequeño. Hemos creado el escudo, hemos elegido el color del polar...", recalca.

Araceli compartirá este año con Vanessa Pérez, la fallera mayor de la comisión. Reconoce que la ilusión está presente entre todos los miembros de la agrupación. "Todo me hace ilusión, estoy ansiosa por vivir todos los actos", afirma.

Sangre fallera

Ella siempre ha sido una apasionada de las Fallas. Fue fallera mayor infantil cuando sólo tenía siete años. "Era la primera en llegar y la última en salir del casal", reconoce. Aquel fue su primer sueño. Tras él, llegó su voluntad de crear esta comisión.

"Emprezamos formando parte mi grupo de amigos. La gente fue apuntándose poco a poco y ya esperan que llegué la "apuntà" para venir el próximo año", explica. La fundadora de la comisión agradece la acogida que está teniendo este proyecto. "Me siento muy orgullosa por haberlo conseguido porque han sido muchas horas de trabajo", indica. Ahora sólo espera que el tiempo respete para disfrutar del primero de muchos años en esta nueva comisión.