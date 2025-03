Una falla de Alzira se ve obligada a pintar sus monumentos: "El artista nos ha dejado la mitad de ninots sin terminar"

Los falleros y falleras de la comisión Avenida Luis Suñer de Alzira llevan todo el día pintando los ninots de su falla grande después de que, como la misma comisión denuncia, el artista fallero les haya dejado "la mitad de ninots sin terminar".

Los miembros de esta comisión, y especialmente la delegación de Monumento, han estado durante todo el año en contacto con su artista Vicent Chaveli para conocer la evolución de su obra. Sin embargo, la sorpresa les ha llegado esta mañana, cuando, al recoger los ninots, se han dado cuenta de que muchos de ellos estaban sin terminar. "Nos ha dejado tirados. Tenemos la falla grande e infantil incompletas. Ha incumplido el contrato", denuncian el resposable de Monumento de esta comisión, Jordi Carrascosa.

El propio Carrascosa informaba a este diario que la propia comisión y él mismo, como artista fallero, se han prestado en todo momento a ayudarle, ya que eran conscientes de la cantidad de trabajo que tenía. "Desde el primer momento les hemos dicho que si hay alguna pieza con la que pudiéramos ayudar, que lo haríamos. Yo mismo me he llevado ninots a casa", explicaba el responsable, que se encontraba bastante afectado por la situación.

Lamenta que "casi el 90 % de los ninots están sin acabar ni pintar". Por ello, durante el día de hoy y mañana, los falleros se han puesto manos a la obra para intentar mejorar la situación. La comisión ha comprado pinceles y pinturas para pintar algunas de las piezas antes de la visita del jurado y la entrega de premios, que se llevará a cabo este lunes.

Uno de los ninots de la falla. / Levante-EMV

La falla se muestra "bastante disgustada" ante esta situación, ya que no es la primera vez que trabajan con Chaveli. Además, la obra de este artista resultó vencedora de su sección el año pasado. "Él dice que le ha pillado el toro, pero no es motivo suficiente. Lo ha dejado para el final y ha terminado pasando", recalca.

La comisión denuncia que la situación se repite en el monumento infantil, ya que, en sus palabras, "la base no está y los ninots no tienen ni el palo de soporte". "Nos hemos prestado a ayudarle en todo momento. Plantaremos lo que podamos, pero estamos en shock. Nosotros hemos cumplido el contrato. Él la hacía y nosotros la plantábamos, pero ahora también la tenemos que pintar", lamenta.

Uno de los ninots de la falla. / Levante-EMV

"No les falta nada"

El artista Vicente Chaveli ha señalado a Levante-EMV que "a la falla no le falta nada". Chaveli es consciente del malestar que existe en la comisión, pero recalca que ha cumplido con su parte del acuerdo. "Sé que están descontentos y me ha llegado su malestar, pero está todo pintado. No entiendo qué pasa porque siempre ha ido todo bien e, incluso, ganamos el año pasado", afirma.

Chaveli se muestra satisfecho de su trabajo a pesar de las críticas. "Un artista puede fallar. Puede que les guste más o menos el trabajo, pero está todo hecho", recalca.