Cánovas recupera su trono con un doblete en Carcaixent

Cánovas del Castillo vuelve a tocar el cielo en Carcaixent. Y, este año, lo vuelve a hacer por partida doble al alzarse con la mejor falla grande e infantil. Julià Ribera, que le arrebató el trono el año pasado con una obra de Juane Cortell, ha tenido que conformarse con un segundo puesto más que merecido en un duelo muy reñido en el que cualquiera hubiese resultado justo ganador. Julià Ribera ha vuelto a confiar en su artista ganador de 2024, aunque, en esta ocasión, se han tenido que conformar siendo subcampeones. La Plaça Major, por su parte, se ha alzado con su tercer premio en el monumento grande.

A medida que avanzaba la cuenta atrás en la entrega de premios, los nervios iban aumentando ante el escenario situado en El Passeig. La lluvia también fue protagonista en una entrega de premios que llenó la plaza de falleros y falleras que no quisieron perderse uno de los actos más emocionantes de las Fallas. A pesar de la rivalidad, el acto estuvo marcado por la «germanor» fallera de las trece comisiones y, sobre todo, por la emoción. Sin embargo, la resignación y las lágrimas también estuvieron presentes, ya que, como suele ser habitual, no todos los falleros comparten la decisión del jurado, sobre todo si es su comisión la que no resulta vencedora.

Tras escuchar el nombre de la comisión rival como subcampeona, las falleras mayores de Cánovas, Chloe Soriano y Raquel Hereu, acompañadas de sus presidentes gritaban de emoción al conseguir un nuevo doblete que amplía su palmarés. Hasta 2023 habían conseguido once dobletes en doce años coronándose como un rival imbatible para las otras doce comisiones. Sólo Julià Ribera ha conseguido romper esta hegemonía en la última década.

Cánovas partía como favorita un año más. Y, sin duda, ha sido la gran triunfadora de la noche, ya que también se alzó con el premio de Ingenio y Gracia en el monumento infantil. Además, esta falla también ha sumado este año un doblete en los «ninots indultats», por lo que ha arrasado en los premios de sus monumentos.

La comisión Pes de la Fulla, por su parte, conseguía este premio en su monumento grande con una crítica a la gestión de la dana y un agradecimiento a la solidaridad.

La mejor falla de 2025 en Carcaixent es obra de Javier Álvarez-Sala. «Voodoo» habla, a través de sus ninots llenos de color y elegancia en cada uno de sus detalles, sobre la hechicería, los rituales y las maldiciones. Tampoco faltan los fenómenos extraños, los embrujos ni los maleficios. Sin embargo, la comisión y su artista han roto con ese maleficio recuperando su ansiado trono.

El artista Sergio Aimar y su equipo han sido los encargados de diseñar la mejor falla infantil de la localidad. A través de las distintas piezas, el artífice invita a los presentes a viajar en el tiempo, en una aventura en la que se recorre el pasado, el presente y el futuro.

El resto de premios estuvieron bastante repartidos. La Muntanyeta se alzaba con la mejor crítica local. La falla Plaça de les Dies conseguiía el mejor llibre de falla y el uso de valenciano, mientras que Avinguda Germanies (segundo y tercero) y La Muntanyeta (tercero y segundo) completaban el podio.

Fallas infantiles

13 Bressol de la taronja

12 Mestre giner

11 La muntanyeta

10 Plaça de les dies

9 Creu Julià Ribera

8 Pes de la fulla

7 Jardí de l'alegria

6 Rei en Jaume I el conqueridor

5 Plaça de la Constitució

4 Plaça Major

3 Avinguda Joan XXIII

2 Avinguda Germanies

1 Cánovas del Castillo

Fallas grandes

13 Bressol de la taronja

12 Pes de la fulla

11 Rei en Jaume i el conqueridor

10 Plaça de la Constitució

9 La muntanyeta

8 Mestre Giner

7 Jardí de l'alegria

6 Avinguda Joan XXIII

5 Plaça de les Dies

4 avinguda Germanies

3 Plaça Major

2 Creu Julià Ribera

1 Cánovas del Castillo