Las fallas de Carcaixent se llenan de críticas contra Mazón y homenajes a los voluntarios

El arte, la sátira y el color ya inundan las calles de Carcaixent. Las diferentes comisiones de la ciudad ya tienen plantadas sus fallas grandes e infantiles a la espera de que el jurado las evalúe. La ciudad vivirá esta noche uno de los momentos más esperados de sus Fallas 2025 con la entrega de premios, que coronará a una de las comisiones como el mejor monumento de este año.

Vecinos y curiosos han aprovechado esta mañana para visitar los distintos ninots. Gran parte de los artistas y falleros no han querido olvidarse de las terribles inundaciones del pasado 29 de octubre. A pesar de que los vecinos de este municipio no resultaron gravemente afectados, no han dudado en homenajear a los damnificados de esta trágica dana. Sin duda, la dana, la gestión por parte de Mazón y la solidaridad inundan muchos de los momentos.

Algunas fallas han criticado duramente la gestión del presidente de la Generalitat con mensajes como "Amazon sempre puntual. Ah, Mazón sense paraules". Algunas comisiones también han lanzado un mensaje a la alcaldesa de la localidad por no pronunciarse sobre Mazón: "A Carcaixent, el dia de la dana, el MIA es va portar genial. I per juntar-se amb el pallasso de Mazón vos faran a tots igual".

La solidaridad también es protagonista en algunos monumentos. Durante aquellos días, los vecinos de esta localidad no dudaron en desplazarse a las localidades afectadas para ayudar a la ciudadanía. Por eso, las imágenes de aquellos días también aparecen bajo el lema "Carcaixent, bressol de la solidaritat".

Una falla crítica

La comisión Pes de la Fulla ha dedicado su monumento grande a este dramático episodio de la historia valenciana. A través de las emociones, han pedido la "dimisión de Mazón". La ira, para ellos, refleja la emoción de "un pueblo sumergido por la negligencia de sus dirigentes que se vio abandonado en el momento más crítico de su historia reciente".

La tristeza representa las "las lágrimas de barro y el vació en cada casa que no quieren olvidar".

La vergüenza la han relacionado con "el sentimiento que provocan todas las excusas de Mazón, cada declaración es un nuevo insulto a las víctimas".

Sin embargo, también han querido recoger la alegría de los afectados al ver "ríos de voluntarios y solidaridad". "Mientras el poder miraba, el pueblo limpiaba la herida", indican en la crítica.