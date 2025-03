La pastelería de Alzira que reinventa el chocolate, los churros y los buñuelos en Fallas

Las Fallas 2025 han arrancado con temperaturas bajas y precipitaciones en algunos puntos de la comarca. Sin embargo, la meteorología no ha impedido a los falleros, vecinos y visitantes salir a las calles para disfrutar de las fiestas josefinas.

Los municipios se llenan de actividades en un frenético calendario, en el que descansar no está previsto. Por ello, no hay nada como recargar las pilas con algún alimento dulce con el objetivo de no decaer y mantenerse en pie hasta el 19 de marzo.

Los churros, los buñuelos y el chocolate a la taza son productos típicos durante estas fiestas. Un buen vaso de chocolate caliente acompañado de una o varias porras o buñuelos es una auténtica delicia para el paladar. Sin embargo, una pastelería alzireña ha reinventado estos productos rtan emblemáticos para poder disfrutarlos de una manera distinta estas fiestas.

Pepina Pastel le ha dado un nuevo toque a los buñuelos con sus "pepibunyols". Se trata de un delicioso mousse de calabaza relleno de chocolate crujiente y cubierto de chocolate. En pocos días, los "pepibunyols" se han convertido en uno de los productos favoritos entre los más golosos.

Un año más, la pastelería alzireña vuelve a contar con su tarta de "pepichurros". Se trata de un pastel elaborado con chocolate a la taza y trocitos de churros crujientes con una textura de coulant y un interior de chocolate caliente.