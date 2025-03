Pere Morell, la falla de Alzira que solo tiene 13 falleros: "Cuando se acaben las Fallas veremos qué pasa. Vivimos el momento"

La falla Pere Morell de Alzira es un ejemplo de resiliencia. Con sólo trece falleros, esta comisión ha conseguido levantar su propia falla, crear un llibret y desfilar en todos los actos y actividades programadas en la ciudad.

Los miembros de esta falla sólo tenían un objetivo en mente este año. "Queríamos llegar al 19 de marzo. Y lo hemos conseguido", explica su presidenta, Dafne SantaEulalia. Sin embargo, el camino no ha sido fácil estos últimos meses. "Al ver que éramos tan poca gente, no sabíamos si seguir adelante o no seguir", señala SantaEulalia. A pesar de ello, los pocos miembros de esta comisión se dirigieron a Junta Local Fallera para exponerles el caso y encontrar una solución. "Me asesoraron y me dijeron que teníamos que hacer monumento, desfilar... Ya que nos poníamos, íbamos a por todos. Hemos hecho también llibret, hemos salido a la cabalgata... ¡Y tenemos fallera mayor!", añade.

La comisión cuenta actualmente con diez falleros, aunque censados son 13. Entre ellos, no hay ningún niño, pero esperan que la situación cambie pronto. "Hay gente que nos ha ayudado y los teníamos que censar para que pudieran participar", afirma. La "germanor" fallera ha estado presente en esta falla desde el primer momento. Muchas agrupaciones cercanas se han volcado desde el primer momento. "La gente ha respondido muy bien. Nos han ayudado en las actividades porque económicamente no llegamos a todo. La falla Sant Roc nos permite desfilar con ellos. En la Ofrenda saldremos con tabal y dolçaina", agradece.

Ellos mismos han creado sus propios ninots que ya lucen en su demarcación. Los propios falleros han plantado el monumento "al tombe" a lo largo de esta mañana. "Nos ayudó un artista y nos hemos ingeniado de la mejor manera posible", reivindica.

Afectados por la dana

La comisión se vio afectada por la dana del pasado 29 de octubre, ya que el casal -situado en una planta baja- se llenó de agua, que llegó a alcanzar el metro de altura. Los propios falleros arreglaron algunos de los desperfectos, ya que, como la propia presidenta recalca, "no hay nada que se nos resista".

Plantà "al tombe". / Saray Fajardo

Tras todo lo vivido, el futuro de la falla se encuentra en el aire, aunque prefieren vivir el día a día. "Hemos conseguido llegar al 19 apretándonos el cinturón. Cuando pasen Fallas, veremos qué pasa y decidiremos si vamos a seguir o no. Por ahora, está todo en el aire", recalca. La comisión espera que el próximo año la gente se anime a formar parte de esta agrupación.

A pesar de ello, la presidenta agradece el trabajo de todos los integrantes. "Hemos seguido adelante y estamos al pie del cañón. Somos pocos, pero trabajadores", afirma. Para ellos, la mayor recompensa es "divertirse, pasarlo bien y disfrutar". "Aunque haya mucho trabajo, disfrutamos todos los actos", insiste.

50 º aniversario

Pere Morell celebra este año su 50 º aniversario, aunque la comisión señala que los primeros cinco años tenía otro nombre y, por lo tanto, consideran que tiene 45 años. "Al principio era Pedro Morell y cambió a Pere Morell. Nosotros contábamos que eran 45 por el cambio de nombre. Tampoco podemos permitirnos celebrar el aniversario este año", indica. A pesar de ello, los 13 miembros esperan llegar -con nuevos fichajes- a 2030 para celebrarlo como se merece.