El trono fallero más familiar de Alzira

"Ferraneres, animeu-vos". Ese fue el llamamiento que hizo la fallera mayor infantil de la falla Doctor Ferran de Alzira, Nuria Palacios, en el acto de su nombramiento hace unos meses. La pequeña animaba así a las integrantes de la comisión para que se presentaran como fallera mayor para acompañarla en este año tan esperado. Y la respuesta llegó muy pronto. Nuria (11 años) nunca hubiese imaginado que su madre se convertiría en su acompañante durante este reinado. El pequeño David (7 años), hermano de Nuria, también se ha sumado a esta aventura como presidente infantil.

"Fue una locura", recuerda Laura Montalvà, madre y FM de la comisión. Nuria siempre había soñado con ser la máxima representante de su falla. "Llevaba varios años preguntándonos si podría ser fallera mayor infantil. No lo teníamos muy claro, pero no se había presentado nadie y decidimos que era su momento", indica Laura. Tras el nombramiento de la menor, decidieron que el pequeño de la familia también le acompañara durante este año. "Están viviendo todos los actos con mucha ilusión", indica.

Sin embargo, a esta historia todavía le quedaba una página por escribir. La comisión no tenía fallera mayor, por lo que, como Laura recuerda, "mis familiares empezaron a animarme diciéndome que sería un año muy bonito, que no me lo pensara porque esto no volvería a ocurrir". "Pensé que la vida es muy corta y me lancé. Ahora no me arrepiento de nada", afirma.

Laura y Nuria, días antes de su exaltación. / Levante-EMV

Los tres están viviendo un reinado muy especial. Ahora les toca vivir los días grandes de Fallas. "Está siendo muy bonito salir todos juntos de casa y poder compartir todos los actos. Lo estamos disfrutando mucho", recalca. Sin embargo, Laura espera con muchas ganas el día de la Ofrenda. "Es lo que más espero, pero todo es muy especial. No sabría elegir", recalca.

Los tres son conscientes de que esta experiencia no sería posible sin su marido. "Él nos está ayudando en todo. Sin él, nada de esto hubiera sido posible", agradece muy emocionada.