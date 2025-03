El aderezo que resistió a dos inundaciones en Algemesí

Silvia García vivió la Pantanada de Tous el 20 de octubre de 1982. Ese año, esta vecina de Algemesí era fallera mayor de la comisión del Crist de l'Agonia junto a su hermana, que era la máxima representante infantil. Sin embargo, la joven tuvo que esperar hasta el 1984 para poder disfrutar de su reinado, ya que las fiestas se suspendieron durante ese ejercicio por las consecuencias que había sufrido el municipio. "Fue un disgusto, sobre todo para los más pequeños, pero no podíamos hacer nada más que resignarnos", lamenta.

Silvia García, durante su reinado. / Levante-EMV

Silvia pensaba que no volvería a vivir un episodio similar. Pero 42 años después, Algemesí sufrió el desbordamiento del río Magro el pasado 29 de octubre. Su hija Ester Donat es una de las componentes de la corte de honor de Algemesí. Las dos han estado marcadas por el agua, aunque, en esta ocasión, la ciudad sí que celebrará las fiestas josefinas con el fin de recuperar esa normalidad tan ansiada. "Aquello no tuvo nada que ver con lo vivido ahora porque en esta ocasión se ha inundado todo", recuerda. Por eso, el primer pensamiento de esta vecina fue creer que este año tampoco se celebrarían las Fallas. "Le dije a mi hija que se hiciera a la idea de que se iban a suspender como pasó aquel año. Yo le decía que si en aquel momento, que no habíamos sido tan afectados, se habían suspendido, ahora todavía más", reivindica. Sin embargo, reconoce que es importante que el municipio recupere la fiesta. "La gente tiene ganas de celebrar", afirma.

Madre e hija se encontraban en su vivienda cuando se produjeron las inundaciones. Ninguna de las dos pensaba que el agua entraría en su vivienda. "Al ver que el agua era marrón nos asustamos", indican. Cuando esta les llegaba por la cintura, la familia decidió bajar al garaje para rescatar los trajes y los aderezos de fallera, ya que no sólo se encontraban los de Ester, sino también los de su hermana, que fue fallera durante la pandemia. "Estamos gafados", ironiza la corte de honor.

Entre los objetos rescatados, las afectadas pudieron recuperar un aderezo muy especial. Silvia lo llevó durante su reinado y, por su parte, Ester ha decidido recuperarlo este año. "En su caso, pasó por la Pantanada y ahora ha estado bañado por la dana", indica Silvia, quien añade que "si esperamos un poco más, no los rescatamos".

Aunque este año sí que se celebrarán las Fallas, el consistorio y la Junta Local Fallera han recordado que serán unas fiestas adaptadas a las circunstancias. Sin embargo, también serán muy emotivas, como ocurrió en 1984. "Psicológicamente está siendo duro porque estamos muy sensibles, pero estamos deseando vivirlas", afirma Ester. Y, una vez más, esta componente de la corte lucirá ese aderezo con un significado tan especial.