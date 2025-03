Las falleras mayores no se salvan de la sátira en Alzira

Los monumentos falleros ya decoran la vía pública de Alzira. A simple vista, los paseantes pueden vislumbrar «ninots» de colores brillantes y de varios metros de altura, pero basta con acercarse un poco para identificar elementos satíricos que apuntan a los principales protagonistas de la actualidad con sarcasmo y cierta mordacidad.

Ni siquiera las falleras mayores de Alzira, la actual y su antecesora, se salvan de la crítica: «Junta Local Fallera tindrà a l'aviari un lloc destacat, amb una gàbia pels espècimens més singulars: una fallera major d'Alzira embrutada de fang, i una que parlar en públic la fa espantar», reza un verso del monumento de la falla Hernán Cortés, que ha ganado el premio a mejor crítica local de la Cuarta Sección.

Hace referencia a la polémica sesión de fotos de Zaira Cano, exfallera mayor de 2024, en las que aparece peinada de fallera, llorando y cubierta de barro; así como al discurso de la «crida» de Ana Mª Justo Molina, fallera mayor de Alzira 2025. La falla de Camí Nou, premio a mejor crítica local de Alzira y mejor crítica local de la Sección Especial con un monumento que recrea la ruta de la seda, también hace alusión a Cano y la llama «mofactriu» (un juego de palabras de la canción «Mocatriz» del grupo Ojete Calor).

Camí Nou gana el premio a mejor crítica local de Alzira. / Emma Gómez Pastor

La JLF y los «llibrets»

El mundo fallero ha sido uno de los principales objetos de crítica de las comisiones. En especial, la Junta Local Fallera de Alzira y su gestión del concurso de «llibrets», pues la entrega de premios tuvo que retrasarse por una cuestión de dimensiones de las publicaciones impresas. «Existeixen per servir a les Comissions i no per a fer que es queixen», expone un cartel de la falla de la Plaça Major, quien ha retratado a la presidenta de la JLF como una marioneta.

La falla Plaça Major retrata a Paqui Vallés como una marioneta. / Emma Gómez Pastor

El premio a la mejor crítica local de la Primera Sección se lo ha llevado la falla de Sants Patrons con su monumento «Alzira, capital del pecat». «Sempre abunda molt l'enveja dins de la Junta Local, on l'ambient sempre es caldeja, directiva a directiva i al final una escissio es presenta en comitiva quan hi ha noves eleccions oblidant que ells també estaven formant part de la gestio dins de la Junta anterior», narra un cartel de este monumento, que también se queja del traslado de las fiestas de Sant Bernat a septiembre.

Premis «Capoll» de Camí Nou. / Emma Gómez Pastor

Tampoco han faltado los comentarios sobre el equipo municipal de gobierno, a quien la falla Sants Patrons atribuye el pecado de la avaricia. A lo largo del recorrido por la falla de Camí Nou, destacan las críticas a proyectos urbanísticos «congelados» en un carrito de helados o los premios «Capoll» a varios miembros de las agrupaciones políticas de la ciudad. Otras fallas han querido retratar al regidor de UCIN Enrique Montalvà en relación al conflicto con la regidora Mar Chordá, que lo denunció por acoso, y a su figuración en varios partidos de la localidad: «No li queden partits on poder governar», escribe Camí Nou en un cartel.

Falta de médicos

En una línea de reivindicación social, la falla Hernán Cortés no ha querido pasar por alto la actual situación del Centro de Salud Alzira II, que actualmente pasa por un déficit de médicos, lo que provoca un flujo de pacientes hacia la privada: «D'Alzira els metges han volat, aconseguir cita és una autèntica heroïcitat, no hi ha qui els atenga, el sistema està col·lapsat, com ocells sense niu, ens sentim desamparats», «Tecma ampliant instal·lacions, Vithas fregant-se les mans, i la gent del poble pagant per una atenció en condicions», denuncian sus letreros.

«Odissea alzirenya», falla de les Cantereries. / Emma Gómez Pastor

Al igual que en otras ciudades falleras, además de sarcasmos sobre la actualidad de Alzira, han sido habituales las críticas a la gestión de Carlos Mazón sobre la dana y las referencias al Ventorro, al negocio de Peter Lim con el Valencia CF o a la consulta educativa sobre la lengua base: «Defensem el valencià seny d'identitat de la nostra Galaxia Valenciana dels tentacles extraterrestres de diccionari VOX que no saben parlar, ni escriure, ni vestir-se que els pantalons es fiquen pels peus som valencians i valencianes de festa, de llengua i de cor!», sentencia un cartel de la falla de les Cantereries, que se ha hecho con el premio a mejor crítica local en la Tercera Sección con su monumento «Odissea alzirenya».