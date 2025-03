Irune, la Nancy fallera que se fotografía ante las fallas de Algemesí

Centenares de falleros, vecinos y visitantes de otras localidades visitan estos días las once fallas -tanto infantiles como grandes- de Algemesí. El municipio vive una de sus fiestas más emotivas tras todo lo vivido durante estos últimos meses como consecuencia del desbordamiento del río Magro. A pesar del daño sufrido, las distintas comisiones han conseguido recuperar poco a poco la normalidad con el objetivo de llegar al mes de marzo con la mayor normalidad posible. Sin duda, los falleros, con la ayuda de muchos voluntarios, han conseguido volver a lucir en sus demarcaciones demostrando que son un ejemplo de resiliencia. Y lo hacen con los brazos abiertos para recibir a todos y cada uno de los visitantes.

La Nancy ante una falla. / Levante-EMV

Las distintas fallas de la ciudad han recibido estos días una visita muy especial. Una de las muñecas más famosas del municipio ha realizado su tradicional ruta fallera por los distintos monumentos. Irune, una Nancy fallera, se ha podido fotografiar a los pies de algunas fallas del municipio.

La coleccionista y vecina de la localidad, Anusja Canalejas, es la propietaria de esta muñeca que adquirió hace quince años. Irune consiguió salvarse de la riada. Ahora pasea por las distintas calles de la localidad mientras visita junto a su dueña algunos de los monumentos de la localidad. "La gente se paraba a mirarla. Los miembros de las comisiones me invitaban a ponerla ante los ninots para hacerle una foto", explica Canalejas.

Esta muñeca tiene un significado muy especial para su propietaria. La dueña la compró hace quince años. La Nancy luce el mismo vestido que su propietaria llevaba cuando era fallera. Además, llevaba los zapatos con la misma tela, el peinado de fallera y los zapatos. No le falta ningún detalle. "Se la encargué a una chica de Mislata. La hizo con mucho cariño y me encantó el resultado. Quería recordar aquellos años", indica. Desde ese momento, esta vecina la tiene guardada en un lugar bien protegido. Además, decidió ponerle el nombre de su sobrina, que fue fallera mayor infantil de una comisión de Algemesí hace tres años. "Yo ahora no soy fallera, pero hay mucha tradición en mi familia", explica.

Muñecas dañadas

A pesar de que esta vecina consiguió salvar a la muñeca de la dana, otras Nancys resultaron dañadas por el agua y el lodo el pasado 29 de octubre.

Hasta el momento poseía más de veinte muñecas -la mayoría de edición coleccionista-, aunque perdió una decena durante la riada. "La dana nos ha hecho mucho daño aquí. Las muñecas son lo de menos, pero he sufrido daños en la vivienda y en el coche", lamenta.

Canalejas intenta volver a reconstruir su colección de Nancys. Algunos integrantes de grupos de coleccionistas y vecinos de otros municipios ya le han entregado algunas más. "Estoy haciendo poco a poco la colección. Estoy muy agradecida de que me hayan dado algunas. Tenían mucho valor, pero poco a poco las volveré a conseguir", señala. Por el momento, Irune capta la atención de todos los falleros y vecinos que se sorprenden al verla posando ante los ninots. Tal vez, el año que viene consiga un nuevo acompañante.