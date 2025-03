La Ofrenda matinal obliga a las peluquerías a abrir a las 4:30 de la madrugada: "Hay falleras que no podrán descansar"

Alzira vivirá este miércoles una de sus Ofrendas más atípicas. Las condiciones meteorológicas obligaron a cambiar la fecha de este desfile multitudinario en honor de la Mare de Déu del Lluch, patrona de la ciudad, que se celebra habitualmente el 18 de marzo por la tarde. Finalmente se realizará este miércoles por la mañana. La situación, sin duda, ha generado un cierto malestar entre muchas comisiones y, sobre todo, entre el sector de la peluquería, que ha debido modificar su agenda "in extremis".

El acto se iniciará a las 10 h de la mañana, por lo que las falleras tendrán que madrugar para poder realizarse el peinado y maquillarse. "Hemos tenido que cambiar toda la agenda", explica una de las peluqueras afectadas.

Tradicionalmente la Ofrenda se celebra durante la tarde del 18 de marzo, por lo que las falleras tenían toda la mañana para poder peinarse. Sin embargo, ahora les tocará madrugar para poder lucir su mejor peinado. "Antes empezábamos a las 8:30 h a hacer peinados, pero mañana empezaremos a las seis", señala esta peluquera. En su caso, debe peinar a 14 falleras.

Ella no es la única peluquera afectada. Rosa Prats, otra especialista de este sector, trabaja mañana con 35 falleras. Si normalmente iniciaba su jornada sobre las 7:30 h, mañana el reloj se adelantará hasta las 4:30 h. "Mis clientas pertenecen a las fallas que salen primero en el desfile, por lo que tenemos el tiempo muy justo", indica. En su caso, sólo dispone de 15 minutos por fallera. "No hay tiempo material porque a las 9 h tienen que estar en casa para vestirse. Hay gente que no podrá descansar", lamenta.

Pérdidas económicas

Los cambios durante la entrega de premios y la Ofrenda han supuesto pérdidas económicas para este sector. "Hemos pasado de tres mañanas con mucho trabajo a una sólo. Ha sido un trastorno grandísimo", denuncia.

Por otra parte, reconoce que estas modificaciones también han comportado que muchas falleras decidan no vestirse mañana. "Tenía más de 40, pero se han borrado", afirma.

Sin duda, la jornada de San José presenta más trabajo para las peluqueras: «Será una locura porque empezaré a las 4:30 de la mañana. Las que no han podido venir a peinarse hoy, vendrán de golpe mañana y encima con prisas, porque la Ofrenda es más pronto», comenta Noemi Camarena, otra estilista de la ciudad. «Las tendré que hacer madrugar, pero tengo muy buenas clientas, nunca fallan», añade.

«Tengo la agenda llena. Empiezo todos los días a las 5 de la mañana y acabo sobre las 11. En esas 6 horas peino de 25 a 30 fallera», detalla Camarena. «Antes llegaba a peinar a 40 o 50 falleras en las mismas horas, pero ya no me da la vida y hace años que decidí coger a menos clientas», confiesa.

Camarena cuenta con la ayuda de una maquilladora, Desirée. Mañana, sin duda, el trabajo será a contrarreloj: «Mientras una peina, otra maquilla. Los peinados suelen tardar unos 10 minutos porque los moños son postizos, pero el maquillaje son unos 40 minutos por persona porque es más elaborado», cuenta la peluquera.

Para ellos este cambio no ha sido el más acertado. "Se podría haber hecho por la tarde y nos hubiéramos evitado estos problemas", concluye Prats.