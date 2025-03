Emotiva pedida de mano a una fallera mayor de Alzira ante el fuego de la Cremà

Patricia Cuberos despedía su reinado como fallera mayor de la falla Sants Patrons de Alzira con la Nit de la Cremà este miércoles. Pasada la medianoche, el fuego devoraba los distintos ninots de esta falla que había conseguido alzarse con el primer premio de la Sección Primera ante la atenta mirada de sus representantes. Patricia no sabía que este reinado todavía le guardaba una sorpresa más. Y, probablemente, una de las más emotivas de este año.

Momento de la pedida con las llamas de la falla, al fondo. / Mónica Requena

"Cuando se estaba terminando de quemar la falla, mi pareja me pidió una foto", recuerda. Aunque parecía una escena normal, su rumbo iba a dar un giro bastante sorprendente. Esa supuesta foto dio paso a una historia, que guardará bajo llave durante mucho tiempo. "Nos estábamos acercando a lo que quedaba de falla, cuando Óscar me frenó", explica. Inmediatamente el novio, que estaba bastante nervioso, sacó un anillo de su bolsillo y se arrodilló a sus pies para formularle esa pregunta tan deseada: "¿Quieres casarte conmigo?". "Le dije que estaba loco", explica entre risas a Levante-EMV.

La respuesta no se hizo esperar. "¡Sí!", exclamó la joven. Tras la afirmación, los novios se fundieron en un emotivo beso, mientras los presentes aplaudían y gritaban. La banda de música que se encontraba en la falla se puso a tocar inmediatamente "La marcha nupcial", mientras el monumento terminaba de convertirse en ceniza.

La pareja todavía no tiene una fecha de boda, pero se muestran muy emocionados. "Seguimos en shock. Fue muy bonito", explican.

Un sueño hecho realidad

Patricia siempre había soñado con ser la máxima representante de su comisión. 2025, sin duda, era su año. Sin embargo, este sueño iba acompañado de otro sueño. "Ella tenía el sueño de ser fallera mayor. Siempre bromeaba que le gustaría que le pidieran matrimonio en la Cremà. Yo cumplí el sueño", afirma Óscar. "Creí que era el mejor momento", añade.

El joven lo mantuvo en secreto durante todos estos meses. "Sólo lo sabía la fotógrafa para que pudiera capturar el momento", indica. Patricia, por su parte, añade que era la mejor manera de culminar unas "Fallas difíciles". "Fue un día duro porque hicimos la Ofrenda bajo la lluvia. Me pasé todo el día llorando. Estaba muy sensible", recalca. Sin embargo, las lágrimas de tristeza dieron paso a la emoción tras la escena.

La pareja se conoció hace casi tres años. Fue Patricia quien lo adentró en la falla. "Le comenté hace dos años que me había quedado sin acompañante para desfilar por la pasarela en la exaltación, ya que el fallero que me acompañaba tenía que trabajar", explica. Un día después, Óscar decidió apuntarse a esta comisión para acompañarla. "No se lo pensó. Fuimos corriendo a buscar un traje", agradece ella. Ahora no sólo se ha convertido en un miembro más de esta comisión, sino que ha protagonizado una de las escenas más emblemáticas de su historia.