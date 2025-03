Las horas más críticas de la JLF de Alzira en unas Fallas marcadas por la lluvia

La cara de la presidenta de la Junta Local Fallera de Alzira, Paqui Vallés, cuando el miércoles se dirigía a la «mascletà» tras finalizar una ofrenda pasada por agua no reflejaba ninguna emoción ni alegría. Más hastío y sufrimiento que otra cosa. La JLF había decidido mantener el desfile matinal, aplazado el día anterior por el mal tiempo, ante el pronóstico de que la lluvia de primeras horas de la mañana era «residual» y cesaría para permitir que el acto se desarrollara con normalidad, una previsión que no se cumplió pese a demorar media hora el inicio del desfile.

La Ofrenda se celebró pasada por agua con una participación más que aceptable, dadas las circunstancias, aunque con enorme disgusto, sobre todo, de las falleras mayores de las diferentes comisiones, que derramaron muchas lágrimas más pendientes de minimizar daños en la indumentaria que en disfrutar del acto. Carcaixent, esa misma mañana, optaba por posponer su Ofrenda hasta el domingo.

Unas fallas "complicadas"

Era otra prueba de fuego a la que unas Fallas que todos coinciden en calificar como «complicadas» sometían a la JLF. El traslado de la entrega de premios, el primer día, al Gran Teatro ya supuso un primer momento de zozobra para la JLF en una época en que las redes sociales multiplican cualquier crítica. La celebración de un acto multitudinario en un local con aforo limitado provocó reacciones de todo tipo.

La presidenta de la JLF salió al paso de las críticas con un mensaje de audio a las comisiones que, más que calmar los ánimos, contribuyó a encenderlos. Por el contenido, pero también por el tono: «La decisión está tomada, el que quiera venir y estar en el Gran Teatro será bienvenido y el que no, muchas gracias»; «el que quiera venir que venga, el que pueda entrar que entre y el que no, que se quede en la calle, son fallas pasadas por agua y esas cosas pasan, la lluvia no es culpa mía. El año que viene, si os parece bien, compramos una carpa entre todos para tapar toda Alzira (...)», señalaba Vallés, mientras defendía que las decisiones las toma la JLF y el ayuntamiento pensando en el bien de los casi 8.500 falleros de la ciudad. También comentó que mientras había representantes de la JLF que ni habían almorzado, ni comido y posiblemente tampoco cenarían, otros falleros llevarían seguramente ya «cuatro cazallas, dos copas y a lo mejor un almuerzo».

El acceso al Gran Teatro tuvo un punto caótico. Una vez cubierto el aforo se tuvieron que cerrar las puertas con cientos de falleros en la calle y, a lo largo del acto, se ofreció la salida a las comisiones que ya habían recogidos los premios por puertas secundarias ante la cantidad de gente concentrada en la entrada principal.

La concejal de Fiestas, Gemma Alós, comentó ayer jueves en la emisora municipal Alzira Ràdio que ante los nuevos escenarios cambiantes que ofrece la meteorología, habrá que organizarse mejor y prevenir alternativas para que, en próximos años, «no nos coja el toro». Como aspecto positivo tanto ayuntamiento como JLF destacan la afluencia de gente en la calle cuando la lluvia daba una tregua.

