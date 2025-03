La fiesta fallera se prolongará en la Ribera hasta abril

No, el día 19 de marzo no acabaron las Fallas. De hecho, en algunos pueblos ni siquiera han empezado. Municipios de la Ribera Alta como Turís, Montserrat, Catadau y Montroi todavía no han dado el pistoletazo de salida a sus fiestas, ya que, como todos los años, estas localidades prefieren retrasar la fiesta del «foc i la flama» para poder disfrutar al completo de ella.

«València, terra de músics», cuenta con más de medio millar de sociedades musicales entre las tres provincias. Muchos músicos pasan numerosas horas en distintos pueblos, de pie, en pasacalles, tocando desde pasodobles como «Amparito Roca» hasta las canciones de las listas de éxitos comerciales, entre otras piezas, durante las jornadas falleras. Para muchos, algo incompatible con trasnochar o despreocuparse de las obligaciones durante la semana del 19 de marzo.

Por motivos como este, entre otros, estas localidades de la Ribera Alta comienzan las Fallas la semana que viene. Sin embargo, la primera cita fue el 1 de marzo en la «crida» de las comisiones falleras de la Vall dels Alcalans (en la que participaron fallas de Montroi, Real y Montserrat), una «crida» comarcal casi un mes antes de la celebración de la fiesta en algunas de estas localidades.

Aunque este domingo 23 ya se realizará la bajada de la imagen de la Mare de Déu dels Dolors Gloriosos, la semana fallera comenzará en Turís el jueves 27 de marzo con actividades infantiles y la emblemática «plantà» y se clausurará el domingo 30 con la misa en honor a San José (aunque no corresponda con su día) y la «cremà».

Las Fallas en Montserrat y en Catadau comenzarán este sábado 22 de marzo con una cena y discomóvil en la primera y una nueva «crida» en la segunda. En ambas localidades, la «plantà» será el miércoles 26; el sábado 29 tendrá lugar la Ofrenda (y la «Nit del Foc» en Montserrat) y la cremà de los monumentos se celebrará el domingo 30 de marzo tras la misa y los últimos pasacalles.

Por su parte, Montroi suele ser una de las localidades valencianas más tardías en celebrar sus Fallas, ya que espera hasta abril. Este año, tendrán lugar del 1 al 6 del próximo mes. Sin duda, una buena noticia para los amantes de las Fallas: quedan unas cuantas más por disfrutar.