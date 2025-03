La ciència de la biblioteca

Eres de ciència o de lletres? Aquesta era una pregunta habitual fa anys, mentre que ara s’intenta una formació integral que va consolidant-se molt poc a poc. L’Ajuntament d’Alzira, a través de la regidoria d’Educació i Infància, ha començat enguany un pla pilot de divulgació de la ciència als centres escolars de la ciutat que esperem tinga continuïtat i s’amplie a partir del curs 2025-26.

Els tallers es desenvoluparan a la Biblioteca Municipal els dimarts i dijous dels mesos de març i abril en horari de matí i que afectarà a dotze col·legis de la població. En el format d’una hora, cada grup d’alumnes de 4t de primària tindrà la possibilitat de realitzar experiments amb materials que tots tenim a casa. Pots de refrescs inclinats, clips que boten i s’enamoren quedant-se entrecreuats, trossos de creïlla que ixen disparats per l’aire, globus que no es desinflen encara que la seua boca està oberta a l’exterior, carmanyoles que estan cap per a avall i plenes d’aigua però que no cau.., i així molts experiments impressionants realitzats amb aire i aigua.

I tot això es fa amb objectes senzills i que tenim a casa, de forma que es poden reproduir fàcilment i sobretot compartir-los amb la família i amistats; en un aniversari, festa familiar, excursions i en qualsevol lloc i circumstància. Perquè d’això tracta la divulgació científica: enamorar de la ciència i crear actituds positives. La formació curricular ja esdevindrà en els instituts on disposen de dos laboratoris, el de física i química, i el de biologia i geologia, i el professorat especialista corresponent així com un temari específic.

Sovint quan pensem en anar a la biblioteca no pensem en la ciència, sinó en la literatura. Greu error que ve d’una llarga tradició. Històricament hem tingut tendència a les narracions grandiloqüents i l’admiració per les frases llargues amb paraules confuses. I l’experimentació mai ha estat una prioritat. Per això es deia “que inventen els altres”.

A més a més, ha estat tradicional en el nostre sistema escolar el separar els estudiants en ciències o lletres, evitant una formació integral o almenys dialogant entre els diferents camps del saber. I de fet, no és estrany actualment comprovar que la immensa majoria de biblioteques compren molts més llibres de literatura que de divulgació científica quan possiblement igualment de necessaris o més per a compensar les deficiències.

Tanmateix, sempre hi ha excepcions i el consistori de la capital riberenca és un model a destacar en el camí cap a una oferta més global i universal. Aquesta iniciativa és pionera al nostre país gràcies al patrocini de l’Ajuntament d’Alzira a través de la regidora Virtuts Piera Parra i la tècnica d’infància Pilar Montalvà, que compta amb la col·laboració de tot l’equip de la Biblioteca Municipal amb la direcció de David Perpiñá. La difusió de la seu oferta de divulgació científica ha comptat amb la col·laboració dels equips directius dels centres escolars que en un temps rècord s’han inscrit per a participar.

La Maleta de la Ciència va obtindre el premi al millor material didàctic de tota Espanya, dissenyat per la Universitat de València. El seu creador és el professor Enric Ramiro Roca que investiga en la universitat Jaume I de Castelló i que ha publicat un llibre amb el mateix nom, en versió valenciana i castellana. Aquest divulgador científic ha impartit nombrosos cursos en Centres de Professors, escoles, institut i universitats de tota Espanya.