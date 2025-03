David Porras se estrena en el banquillo de la UD Alzira con la necesidad de ganar

Siete finales le restan a la UD Alzira en lo que queda de temporada para poder afrontar en septiembre su quinta temporada consecutiva en 2ª RFEF. La primera este domingo (17 horas) contra un rival al que hay que ganar sí o sí, la Unió Esportiva Olot, que le precede en la clasificación, ocupando el puesto play-out, con un punto más que los valencianos. La UD Alzira afrontará el partido con un nuevo entrenador, David Porras, que vuelve a los banquillos "porque es un proyecto interesante y de futuro, con un director deportivo y directiva ilusionados por sacarlo adelante". Porras no entrena desde 2018 "porque buscaba proyectos que realmente me apeteciesen y en los últimos años porque me he centrado en sacar la carrera de Ciencias del Deporte en la que estoy en el último año y lo veía compatible". La estancia en el Hércules como segundo entrenador le permitió estar al día de una categoría "bonita pero que no entiendo por qué se acabó con la 2ª B".

Para recibir al Olot, el técnico alcoyano seguirá teniendo las bajas de Javi Jiménez, Raúl, Fortes y Encada, así como de Jawed en este caso por paternidad, mientras que recupera a Koke "aunque no sé si como titular o reserva" y a Leandro, que no fue convocado para Sabadell por primera vez en la temporada. Además, también dispondrá de Gio, que ha cumplido partido de sanción.

El extécnico de la UD Ibiza quiere "un equipo con personalidad, atrevido y que entienda cada fase de partido, por lo que habrá momentos ofensivos y otros en los que tendrá que saber sufrir".

Por su parte, el Olot ha mejorado los registros con la ascensión de Roger Vidal de ser segundo de Pedro Dólera a sustituirle. El equipo es más firme defensivamente excepto el 3-0 encajado en Sant Andreu y supo empatar por dos veces, la segunda en el 95 al At. Balears. Vidal, que no podrá sentarse en el banquillo por sanción, alterna el 1-4-4-2 con el 1-3-5-2, tampoco dispondrá de Jordi Manzano y Gerard de Marco por lesión y Barnils, el comodín del técnico entre defensa y centro del campo, por sanción. Son seria duda el delantero Rubén Enri y el lateral izquierdo Dani Hernández. En la vertiente positiva, recupera al central Uri Ayala y el medio Uri González. En el conjunto olotino hay dos exazulgranas, Robert Costa y Chema Moreno, con grandes posibilidades de jugar.

El árbitro del partido será el murciano Miguel Cuadrado García, también debutante en la categoría que dirigió el empate a uno del Alzira contra el Ilicitano mientras que nunca ha dirigido al Olot. De doce partidos dirigidos esta temporada, los locales han ganado siete y los visitantes tres. El único precedente del partido data de la campaña 2022-23 con victoria por 2-1 y goles de Álvaro Gómez y Javi Serra.