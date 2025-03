Alzira celebra el VII Concurs de reganyaes

Alzira centra la seua atenció esta setmana en el seu dolç més singular, la reganyà, un postre tradicional d'origen humil que combina la mona de Pasqua amb la carabassa.

Dijous 27 de març a les 18 hores, la plaça Major acollirà el VII concurs de la reganyà, que impulsa l’Ajuntament d’Alzira, Idea i el gremi de forners, com a part del conjunt d'accions de divulgació gastronòmica, posada en valor del nostre dolç típic, i com a reconeixement públic a l'ofici del forner.

La reganyà, és una coca tradicional amb els productes bàsics com a ous, oli, farina i sucre, als quals s'afig la carabassa torrada i escorreguda, característica de la “Reganyà d'Alzira”, la qual ha d'ocupar el 50% en proporció dels ingredients que la componen. I serà, per tant, la qualitat de la carabassa i l’habilitat del cuiner, el que li donarà a la coca el sabor, color i olor tan característica i especial.

Cartell anunciador del concurs. / Levante-EMV

“L’objectiu d’este concurs, igual que la resta d’iniciatives al voltant d’este producte - explica la regidora de comerç Gemma Alós- és doble: aportar valor i singularitat a un producte alzireny cent per cent, potenciar el seu consum i la seua identitat alzirenya, i d’altra banda, que la reganyà siga un producte que es demane als forns més enllà de la temporada de pasqua per a potenciar els nostres forns i pastisseries, i convertir-la en una coca de consum habitual al llarg de l’any, i això, ja ho hem aconseguit pel que ens diuen els forners".

Tres modalitats

El concurs de reganyaes s’organitza en tres modalitats, la reganyà tradicional, la reganyà fusió, a la que poden presentar-se forners tant d’Alzira com de la resta de la Comunitat i la reganyà amateur, elaborada per particulars. En la modalitat tradicional s’han establit tres premis, de 300 euros el primer, el segon 150 i el tercer 100. En modalitat fusió, un únic premi de 300 euros i en amateur, el premi està valorat en 150 euros. Tots els premis es donen en format targeta Alzira, que es pot gastar als negocis adherits.

El concurs s’encetarà a les 18 h amb l’exposició de les reganyaes participants, que seran tastades pels membres del jurat. Un jurat format per set membres, sis d’ells representants d’entitats ciutadanes com les falles, la Setmana Santa o les festes de barris, cuiners, representants dels hostalers, de la comunitat educativa i tècnics d’Idea. A més cada any, el jurat compta amb un pastisser de renom. Tot seguit, i mentre es fa la deliberació, s’oferirà les reganyaes al públic assistent, a més de les que han elaborat els participants, el gremi de forners oferirà fins a 800 porcions de reganyà per a la degustació.

Podran participar en la categoria “Tradicional i/o Fusió” tots els forners, tant d'Alzira com d'altres localitats, sempre que ho acrediten mitjançant el Model 036 d'Hisenda, on figure que el concursant està d'alta en esta activitat. Tots els aficionats podran competir en la categoria "Amateur", tant d'Alzira com d'altres localitats.

Les inscripcions es realitzaran emplenant un formulari a la web o de manera presencial en IDEA. El termini d'inscripcions està OBERT fins al 25 de març de 2025.