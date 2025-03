El Alzira FS ya es líder tras golear al Unión Ceutí (4-0)

El Family Cash Alzira FS ya es líder de Segunda División tanto si se le quiere sumar el punto logrado provisionalmente contra el Leganés (como hace la LNFS) o si no se le añade por no haber acabado el partido (como suma la RFEF). El conjunto de Braulio Correal ganó 4-0 al Unión África Ceutí en un partido que no fue tan claro como indica el resultado. Salió muy bien el conjunto ribereño ya que a los 43 segundos, tras dos rápidos pases, Pablo Ibarra marcaba el 1-0 que enloquecía a los más de 1.500 espectadores presentes, muchos de ellos de diferentes comisiones falleras. Solo tres minutos después Álex Naranjo conectó un buen pase desde doce metros a la salida de un córner para poner el 2-0. "Era importante entrar bien en el encuentro y lo hicimos, lo que nos dio cierta tranquilidad", indicó Braulio tras el partido. "Era importante la humildad -ante un equipo de la parte baja- y trabajar en defensa, por lo que estoy contento con los chicos", añadió.

Sin embargo, el conjunto caballa, con todo perdido tanto en el partido como en la liga, se fue arriba y empezó a poner a prueba a Fede, que respondió a la perfección. Los árbitros fueron especialmente duros con el Family señalando varias faltas y a tres minutos para el descenso sumaron la quinta. Aún así, y con una excelente jugada personal, Gustavão marcó el tercero que daba más tranquilidad. Incluso el brasileño envió otro esférico cerca del poste.

Los ceutís afrontaron la segunda parte arriesgando con portero jugador, lo que aprovechó Joan para marcar el cuarto desde su propio campo. El segundo acto fue un quiero y no puedo de los norteafricanos que continuarán en la zona de descenso a Segunda B, tras haber jugado la pasada temporada el play-off de ascenso a Primera. "El resultado no reflejó lo igualado que fue el encuentro pero felicito a los jugadores por el trabajo defensivo que realizaron", expuso Correal.

El Family jugará el jueves a las 19,30 h. los 6’47” que restan del partido que se suspendió el 1 de febrero contra el Leganés cuando el marcador era de empate a tres. El cuadro pepinero ha ganado esta semana al Barça Atlètic 3-1 y sigue en posición de permanencia con cuatro puntos más que el primer equipo que desciende, precisamente el Unión África Ceutí.

Las fallas dieron colorido a las gradas del Palau. / Alzira FS

Premio a la Afició Fallera

El próximo jueves se sabrá qué comisión gana la cuarta edición del premio a la “Millor afició fallera”. Doce comisiones competían por el banderín y setecientos falleros dieron color al Palau con los polares o blusones de sus comisiones. El técnico alzireño animó "al mundo fallero a volver al Palau para dar apoyo en un partido tan importante". De hecho, en los primeros minutos se arrancaron con una ola que dio varias veces la vuelta al recinto alzireño.