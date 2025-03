Una vecina de Algemesí denuncia el robo de un coche afectado por la dana

Una vecina de Algemesí sigue buscando su coche afectado por las inundaciones del pasado 29 de octubre con el fin de poder cobrar todas las ayudas y, así, comprarse un nuevo vehículo con el que realizar los desplazamientos. El suyo fue uno de los 10.000 turismos afectados en la localidad, según cifraron las aseguradores, durante aquella trágica jornada.

Esta damnificada todavía no ha podido darlo de baja ni realizar las tramitaciones pertinentes, ya que desconoce cuál es su paradero casi cinco meses después del desbordamiento del río Magro. La propietaria ha decidido denunciar la situación a la Policía Nacional.

«Estaba aparcado en el parque Salvador Castell. Lo movieron a otro descampado de Algemesí y, desde ese momento ya no tenemos constancia de dónde puede estar», lamenta la propietaria del vehículo, Eva Ribes. La afectada explica que, tras varios días buscando el vehículo, se dirigió al consistorio por si habían sido ellos los que lo habían cambiado de lugar. «Me dijeron que no tenían conocimiento de dónde podía estar. La Policía Local tampoco sabe nada», explica. Teme que pueda haber sido robado, ya que afirma que se han producido, al menos, un par de desapariciones de vehículos más en la localidad. Lamenta que pueda destinarse a actividades ilegales o que se hayan vendido las piezas por separado.

Sin peritar

La situación ha comportado que Ribes no haya podido presentar los datos del vehículo al Consorcio de Compensación de Seguros, por lo que, en sus palabras, «todavía no nos han podido dar las ayudas». «No hemos recibido nada porque tampoco lo han podido peritar», añade la afectada, quien reivindica la necesidad de recibir esta contraprestación para poder adquirir otro turismo. «No podemos comprar otro en este momento. No nos lo podemos permitir», afirma.

El vehículo sufrió las consecuencias de la riada, ya que fue aplastado por otros dos vehículos. Además, el agua y el barro superaron el medio metro de altura.

La afectada se ha puesto en contacto con los cinco desguaces que se han encargado de retirar los vehículos afectados en el municipio. Muchos de ellos se encontraban en distintas campas habilitadas durante las primeras semanas por el consistorio. «Hemos llamado a todos los desguaces, pero el coche no está», recalca. Su última opción es, como ella misma explica, dirigirse personalmente a estos lugares para buscar el coche. «Lo volveremos a intentar», recalca.

Ribes ha denunciado el caso ante la Policía Nacional, ya que el coche está «dado de baja temporal por la DGT». La ausencia del vehículo ha comportado que no pueda acceder a las prestaciones económicas por parte de las distintas administraciones.La propietaria sólo ha podido recibir los 2.000 euros por parte del Consell, ya que, entre los requisitos se encontraba que los dueños debían haber iniciado, antes de la solicitud de la ayuda, una reclamación al Consorcio de Compensación de Seguros o a la aseguradora.

A pesar de haber recibido esta ayuda, Ribes recalca que dispone como fecha máxima hasta el 31 de diciembre para darlo de baja definitiva. En caso contrario, lamenta que probablemente deberá devolver esta prestación.