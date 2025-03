Vecinos de la Solana se manifiestan por la pasividad del Ayuntamiento de la Barraca

Cerca de un centenar de personas participaron el domingo en la protesta convocada por la Associació de Veïns de la Solana de la Barraca d'Aigües Vives por la pasividad del ayuntamiento de la Entidad Local Menor en atender tres de las prioridades plenateadas por los residentes: la instalación de cámaras de seguridad, la eliminación de un badén ubicado en la carretera que sale del casco urbano que ha provocado daños en algunos vehículos y la finalización de la isla de contenedores, "que tenía que estar acabada a finales de septiembre y está parada", según señala el presidente de la asociación, Jordi Soler.

"Criticamos la pasividad del ayuntamiento y que no se nos dé una explicación coherente. El alcalde nos dice que no tenemos paciencia, que va todo muy despacio, pero no nos vale, queremos una explicación convincente porque cuando no te la dan es cuando la gente se enfada", señala Soler, que cifra en cerca de un centenar las personas que acudieron a la protesta.

Una de las pancartas exhibidas en la protesta. / Levante-EMV

"La directiva esperaba eso, yo, si acaso, un poco más, pero coincidió con la ofrenda de las fallas de Carcaixent y, dentro de lo que cabe, no estuvo mal", señala el portavoz de este grupo de vecinos, que anuncia la asociación va a esperar "15 o 20 días" para convocar una reunión y valorar si hay una reacción por parte del ayuntamiento y, en caso de no obtener una respuesta convicente, convocará una segunda manfiestación "por las calles de la Barraca".