El CB Alginet arrolla al líder (84-64) y entra en la lucha por el primer puesto

El Rigalli Alginet se impone al líder en un partido de los que devuelven la sensación de Leb Plata al pabellón local. Los de la Ribera Alta se llevaron el partido por 84 a 64 ante el Molina Basket, que llegaba con una racha de 9 victorias en liga. Sin embargo, el baloncesto de Alginet se impuso, desprendiendo esa sensación de un ambiente tan candente, un juego tan frenético y unas emociones tan a flor de piel que hacían recordar a sus aficionados esas temporadas pasadas en la tercera categoría del baloncesto nacional.

La grada estaba repleta de aficionados azules. Cabe decir que también se desplazaron un buen número de aficionados desde Murcia para apoyar a los visitantes, que aunque obviamente se veían superados en decibelios, tampoco fueron silenciados y se alzaban para animar a los suyos.

Desde el salto inicial, los nervios se palpaban tanto dentro como fuera de la pista. Eso hizo que los primeros momentos del partido dejara alguna que otra decisión precipitada, un acierto menos y un juego un poco espeso por parte de ambos conjuntos. El Molina Basket fue el primero en adelantarse para llevarse el primer cuarto por 14 a 19.

Sin embargo, el Rigalli Alginet jugó un segundo periodo impecable. Empezando desde la defensa, consiguieron reducir las opciones rivales, forzando pérdidas y robando algún balón para correr al contraataque y sumar canastas en superioridad. Este factor otorgó la confianza suficiente a los locales para agrandar el aro y terminar sumando 34 puntos en 10 minutos. La sangría local dejaba el marcador en 48-31 a la media parte.

Los locales disponían de cierta ventaja, pero un partido por prácticamente el liderato no iba a solucionarse en 20 minutos. El Molina Basket ejecutó una salida de los vestuarios feroz, con la que no se dejaron intimidar por los locales, llegando a ponerse a tan solo cinco puntos (55-50) forzando el tiempo muerto local.

No obstante, el Rigalli Alginet sabe de recomponerse y mucho. En el post-partido, su entrenador, Ángel Cepeda, señaló que “sabían que iba a ser un partido de rachas con momentos buenos y malos”. Sabiendo esto, los locales volvieron a rugir en el tercer periodo para cerrar el parcial con una ventaja de 62 a 50.

La grada, pintada de azul, no bajó los brazos ni un instante. Con sus ánimos, dotaron a los jugadores de la fuerza y el coraje necesario para llevarse un encuentro digno de ver para cualquier apasionado del baloncesto. Hasta que no retumbó la bocina, la intensidad del partido no se redujo ni un poco. El Rigalli Alginet acabó sumando 20 tantos de diferencia para colocar la brocheta de oro en su partido contra el líder que terminaba 84 a 64.

De esta forma los azules pasan a formar parte de una ecuación a tres bandas, junto con el Molina Basket y el CB Sueca. Los de Murcia, con un partido más jugado, suman 17 victorias y 4 derrotas, mientras que los dos conjuntos valencianos tienen 16 triunfos y 4 derrotas. A esta liga le quedan 160 minutos, 16 cuartos, 4 finales.

Pol Antich fue el MVP con 21 puntos, 9 rebotes y 3 robos. Alejandro Zurbriggen sumó 14 puntos, 9 rebotes y 4 asistencias. Miguel Martínez terminó con 11 puntos, 8 rebotes y 4 robos. Por su parte, Víctor Pelufo aportó 8 puntos y 5 rebotes y Iván Lerín otros 9 tantos y 4 rebotes.