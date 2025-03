El caso de 'bullying' de la haltera alzireña Alba Sánchez llega a un colegio de Alzira: "Haces un deporte de chicos"

La haltera alzireña Alba Sánchez ha regresado estos días a su ciudad para reencontrarse con el alumnado de 4º, 5º y 6º de primaria del colegio Santos Patronos. Durante su visita, la joven no sólo abordó sus proyectos deportivos, sino que se abrió en canal para contar el "bullying" que sufrió cuando era pequeña con el fin de ayudar a otros menores que se encuentren en una situación similar.

Con tan sólo nueve años, y coincidiendo con sus inicios en la halterofilia, Alba se enfrentó a comentarios negativos. "Recibía comentarios desagradables de mis compañeros porque decían que era un deporte para chicos", señaló durante la charla. Reconoce que esta situación, en sus palabras, "me afectó mucho, pero he tenido al suerte de tener como referente a mi tía Estefanía Juan".

Su historia, como ella mismo relató, fue a más: “Con el paso de los años, empecé a muscular, me ensanchó la espalda… y los comentarios continuaron. Sin embargo, muchas de las personas que entonces me insultaban, ahora me piden rutinas de gimnasio o me preguntan cómo hacer ciertos ejercicios”, relata la deportista que también enseña “la importancia de perdonar sin dejar de concienciar”. A pesar de estos comentarios, no cesó en su esfuerzo y, tiempo más tarde, a los 25, ya había logrado ser campeona de España y había participado en Europeos y Mundiales. Hoy, con 27 años, transmite su caso “para ayudar a quienes sufran una situación similar y concienciar a aquellos que puedan cometer actos de bullying”, asegura la haltera alzireña.

La deportista se sumó a esta iniciativa impulsada por la Fundación Trinidad Alfonso, como previa al Dia de l'Esport, que se celebra el próximo 3 de abril con "el partido contra el bullying" como temática angular.

La deportista compartió su ejemplo con los niños y niñas, que pudieron disfrutar de una interesante conversación en torno al bullying con una de sus heroínas locales. Cómo combatió su situación a través del deporte, qué le ayudó a seguir adelante, cómo empezó a compaginar sus entrenamientos con sus estudios… fueron algunas de las cuestiones de los jóvenes e improvisados periodistas. Los más intrépidos también se interesaron por sus objetivos, sus éxitos y su marcha deportiva. Incluso algunos le preguntaron cuántos kilos es capaz de levantar en press banca.

"Ha sido gratificante"

La haltera reconoció tras la charla que "contar mi historia ha sido gratificante para dar voz a este problema". Además, espera haber servido de ayuda para "los niños que están pasando por esa situación, para que les pueda ayudar". Por otra parte, hizo un llamamiento a aquellos menores que realizan comentarios o actitudes que pueden dañar a sus compañeros para que "sean conscientes de que no está bien".