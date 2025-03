La JLF de Alzira denuncia dos agresiones en los momentos más tensos de las Fallas

Mínima autocrítica por los momentos más caóticos vividos en unas Fallas marcadas por las lluvia, una disculpa a los falleros de Alzira por un desafortunado audio en respuesta a las críticas por el traslado al Gran Teatro de la entrega de premios y la denuncia de agresiones a dos miembros de la Junta Local Fallera en medio de la crispación que envolvió tanto la entrega de premios como la Ofrenda, aplazada al día de San José y que se acabó celebrando bajo la lluvia. Así se resume la intervención de la presidenta de la JLF, Paqui Vallés, en la asamblea celebrada el martes para realizar una valoración de las fiestas, en la que algunos presidentes se mostraron muy críticos con la directiva e incluso preguntaron a Vallés si pensaba solicitar un voto de confianza o si se veía con fuerzas para seguir, si bien la presidenta dejó claro que no pasa por su cabeza dimitir -el voto de confianza no está regulado en el reglamento- y que su intención es agotar el segundo año de mandato.

Paqui Vallés abrió la asamblea con una intervención en la que expuso que habían sido unas Fallas complicadas y atribuyó a unas previsiones meteorológicas equivocadas el caos organizativo vivido en la entrega de premios o el haber celebrado la Ofrenda bajo la lluvia, un hecho que provocó un aluvión de críticas de los propios falleros que desfilaban al pasar por delante de la JLF.

Sin entrar en detalles, reveló dos agresiones a miembros de JLF, una a las puertas del Gran Teatro ante el tumulto que se formó de falleros que querían acceder y no podían al haber un aforo limitado y otra durante la propia Ofrenda. Diferentes fuentes coinciden en señalar que en este caso la víctima fue la propia Vallés cuando una fallera que desfilaba le lanzó un ramo de flores a la cara. La presidenta anunció en la asamblea su intención de denunciar ambas agresiones. Levante-EMV ha tratado de ampliar la información sobre lo sucedido, si bien Vallés ha remitido a un comunicado que, hasta esta tarde, la JLF todavía no ha emitido.

Paqui Vallés sí se disculpó por el audio compartido por un grupo de mensajería instantánea en el que, frente a las críticas recibidas por el traslado de la entrega de premios al Gran Teatro, venía a retar a las comisiones: «La decisión está tomada, el que quiera venir que venga, el que pueda entrar que entre y el que no, que se quede en la calle, son fallas pasadas por agua y esas cosas pasan, la lluvia no es culpa mía. El año que viene, si os parece bien, compramos una carpa entre todos para tapar toda Alzira», expuso, antes de señalar que mientras los integrantes de la JLF que trabajaban en la organización del acto no habían almorzado ni comid, otros falleros llevaban ya «cuatro cazallas, dos copas y a lo mejor un almuerzo».

Diferentes presidentes tomaron la palabra para exponer que las decisiones de la JLF no habían sido las adecuadas o lamentar la falta de alternativas pese a los pronósticos de lluvia y que se tuviera que improvisar como en la entrega de premios, e incluso hubo quien cuestionó por qué se había mantenido el pasodoble en la tarde del día 19 en lugar de programar la Ofrenda -ya no llovió-, a lo que la junta respondió que una vez se había tomado la decisión no había marcha atrás. Vallés dejó clara su intención de seguir pese a las críticas.