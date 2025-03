La familia del desaparecido de Montserrat no cesa en su búsqueda: "Seguimos aferrados a cualquier pista"

La familia de Francisco Ruiz Martínez, el vecino de Montserrat de 64 años desaparecido el 29 de octubre durante la trágicada dana y cuyo cuerpo todavía no ha sido encontrado junto a otras dos víctimas, no pierde la esperanza. Cinco meses después de las terribles inundaciones, sus allegados se aferran a cualquier pista para poder despedirle como se merece. "Aunque hayan pasado meses de los ocurrido, aún seguimos con la intención de busca alguna pista sobre dónde puede estar", lamenta su hijo Samuel.

Francisco fue visto por última vez cerca de un supermercado situado en un polígono de la localidad junto a sus nietos. Este consiguió subirlos al vehículo antes de que la fuerza del agua lo arrastrara. Desde ese momento, su entorno espera atento cualquier llamada que les aporte alguna pista o novedad en torno a su paradero.

La familia recibió hace unos días el parte de defunción después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana declarara a él y a otro de los desaparecidos como personas fallecidas durante las inundaciones. Los familiares presentaron el expediente hace un tiempo, pero ha sido esta semana cuando se ha emitido el decreto en el que se declara su fallecimiento legal. "Es un trámite más que teníamos que hacer para poder continuar con otros procedimientos ya abiertos", explica su hijo.

Desde el primer momento, el entorno de Francisco ha temido que "los recursos que se destinan a la búsqueda de los tres desaparecidos vaya menguando" y, por lo tanto, no puedan encontrarlo y, así, despedirse de él.

Samuel es consciente de que esta pérdida les acompañará siempre, por lo que será difícil "cerrar la herida". Por ello, piden justicia para que no vuelva a ocurrir una situación similar y, sobre todo, por las familias de todas las víctimas. "La herida se puede cerrar ya cuando todos aquellos que hayan tenido que ver con esta catástrofe estén procesados por la Justicia y sentenciados", recalca. Añade que este pensamiento es compartido no sólo por su familia, sino por el entorno de muchas otras víctimas. "Incluso si encontramos el cuerpo de nuestro padre no nos va a detener ese pensamiento", incide.

A pesar del infierno que han vivido durante estos cinco meses, el hijo de Francisco también quiere mandar un mensaje a todas las personas que han tenido que pasar esta catástrofe. Por ello, piden jusiticia no sólo, en sus palabras, "por nuestro caso en particular, si no por todos aquellos que hemos sufrido esto. Te encuentras cada relato y cada historia que te encogen el corazón".

Últimas pistas

Durante las primeras semanas, la familia y vecinos del fallecido se volcaron en cuerpo y alma para encontrar cualquier pista que les condujera a él. La esperanza, poco a poco, fue desapareciendo. Las fuerzas y cuerpos de seguridad sólo han encontrado su gorra y un zapato.

Ahora sólo les queda rememorar todos los momentos compartidos y que, lamentablemente, no podrán volver a repetir. La riada les arrebató a Francisco, pero ellas seguirán luchando para poder despedirse de él como merece.