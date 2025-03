Alzira proyecta un servicio de autobús a la Murta para reducir los vehículos privados

El Ayuntamiento de Alzira contempla de cara al futuro establecer un servicio de autobús a los valles de la Murta y la Casella con el objetivo de reducir la presencia de vehículos particulares y, a más largo plazo, incluso restringir en determinadas fechas el tráfico en el entorno de los parajes.

El alcalde de Alzira, Alfons Domínguez, ha explicado que el ayuntamiento está estudiando posibles subvenciones para poder adquirir un autobús eléctrico que permita reforzar las líneas que prestan servicio en la actualidad y que este vehículo podría tener otros usos los fines de semana. Si bien ha expresado el deseo de que se pueda activar este servicio a la Murta y la Casella cuanto antes, también ha señalado que “lo más realista” es aprovechar la licitación del nuevo contrato del transporte urbano, prevista en 2027 para, “si no ha se ha conseguido antes”, introducir las modificaciones en el contrato y ampliarlo a la Murta y la Casella los fines de semana.

Como informó Levante-EMV, el Ayuntamiento de Alzira aprobó por unanimidad en el último pleno realizar un estudio de viabilidad al objeto de ampliar las líneas de autobús para dar servicio a las urbanizaciones del Racó, El Respirall o Santa María de Bonaire, al objeto de ofrecer una alternativa a los residentes y reducir el uso del vehículo particular, con la perspectiva de introducir las nueva paradas en el futuro contrato. En ese contexto se contempla ampliar el servicio al Paraje Natural Municipal Murta-Casella.

Domínguez ha señalado que este servicio no persigue el objetivo turístico de que vaya más gente al paraje, sino reducir la presión de vehículos particulares, y en esta línea ha señalado que, aunque no es una cuestión que esté sobre la mesa más allá de haberse comentado en algún momento en el Consell de Medi Ambient, una opción de futuro podría consistir en restringir el uso del vehículo particular “en determinadas fechas”. “Si tenemos el servicio de autobús, ¿por qué no?”, ha señalado, mientras incidía que para aplicar esta medida también habría que ofrecer un espacio alternativo de aparcamiento en la ciudad y que el bús hiciera de lanzadera, “como sucede en otros parajes naturales”. “Hay muchas posibilidades, no estamos en ese punto, pero el futuro pasará por ahí”, ha señalado.